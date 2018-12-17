曖昧土耳其醫師網友！他想回台工作沒錢　熟女急砸277萬救援

突發中心／台北報導

台北一名鄧姓女子在網路上結交一名職業為土耳其醫師的網友，2人很快就陷入曖昧，為了讓對方能夠回台，居然要匯款9萬美金（約277萬），不過遭到機警行員、內湖分局警方阻攔，得以保住金錢。

▲女子以為遇上真愛，幸好被機警行員、警方攔阻。（圖／記者張君豪翻攝）



警方表示，12日接獲銀行通報，疑似有客戶遭到詐騙並堅持匯款，因此派員到場了解。鄧姓女子（39歲）於臉書上結交一名國外網友Min Lee，進而雙方互加Google Hangouts通訊軟體聊天，因對方不想繼續在當地工作上班，要回台北，但又不能使用公司金錢，需要匯一筆資金才能離開土耳其，才會急忙到銀行匯款。

西湖派出所陳員憑著專業知識，當下便識破這是常見的詐騙手法，為了勸阻鄧女不要上當，除了耐心安撫，並告知「若真的有需要也會向家人求助不會向網友求助」，經半小時苦口婆心關懷及分析詐騙手法，才成功保住鄧女辛苦存來的積蓄，讓她從騙局中醒過來，同時也火速封鎖網友Ｍin Lee的聯絡資訊，成功攔阻詐騙金額美金9萬元整。

內湖分局提醒，民眾在使用通訊軟體交友的同時，若遇網友要求資金週轉或現金轉帳的事情時，一定要先撥打165或110詢問，避免落入詐騙陷阱。

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