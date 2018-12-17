華醫大辦全國大專校院保齡球錦標賽　28校207選手競技

▲2018年度全國大專校院保齡球錦標賽在台南市舉行，由中華醫事科大校長曾信超（中）等人主持開球揭幕儀式。（圖／華醫大提供，下同）

記者林悅／台南報導

由中華醫事科技大學承辦的2018年全國大專校院保齡球錦標賽，12月17日在台南市黃金保齡球場舉行開幕式，來自全國28所大專校院207位選手，將在為期5天的賽程裡爭奪公開男女組及一般男女組個人賽、雙人賽、三人賽、團體賽、全項與盟主賽共24面金牌，競爭激烈。

▲由中華醫事科大承辦的2018年度全國大專校院保齡球錦標賽在台南市開打，各校選手同場競技角逐獎牌。

全國大專校院保齡球錦標賽開幕儀式上午10時舉行，由中華醫大校長曾信超帶領參賽選手共同參與，曾信超校長親自下場開球為比賽揭開序幕。中華醫大表示全國大專校院保齡球錦標賽是大專校院保齡球選手一年一度的校際重要賽事，每年都吸引各校遴選優秀選手參加，今年是連續4年由中華醫大承辦賽程的最後1年，參賽踴躍，選手多達28校207人，競爭相當激烈。

▲由國手黃瓊瑤老師擔任教練的中華醫大選手代表隊實力雄厚。

中華醫大是地主隊又是承辦學校，志在必得，特別由榮獲2018年雅加達─巨港亞洲運動會團體賽銅牌的黃瓊瑤老師擔任教練，帶領子弟兵參賽，與各校好手進行激烈戰役，奪牌希望濃。今年參賽選手中不乏好手，例如公開女子組的中國文化大學張羽萱及長榮大學周佳溱是今年雅加達─巨港亞洲運動會團體賽的銅牌得主，周佳溱在3人賽也獲得銀牌，是雙獎牌選手；公開男子組方面，有世界盃盟主賽銀牌的靜宜大學許哲嘉及世界盃國手的長榮大學吳政訓兩位選手較勁，預料這4位選手在本次比賽中依然是奪牌的熱門人物，國手級選手參賽，也增加比賽的精彩程度，歡迎喜愛保齡球運動的同好踴躍到場觀賽，為選手加油打氣。