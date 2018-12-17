癱瘓婦1年前許願「希望站起來」　擺脫4年病床：說到做到！

▲劉秀玉癱瘓4年，到金陵女中兌換1年前的承諾。（圖／弘道基金會提供，下同）

記者胡順惠／台北報導

64歲婦人劉秀玉4年前跌倒臥床，導致雙腳攣縮，吃喝拉撒睡都只能待在沙發上，最大心願就是「自己去浴室洗澡」，在弘道老人福利基金會居督的陪伴下，從一開始只能走2階、8階，到來回48階都難不倒，最後還能順利走下樓跟左右鄰居打招呼。

劉秀玉跌倒臥床期間，生活起居都要仰賴子女，也因為害怕再跌倒不敢嘗試站立行走，只好連續1000多個日子，屈著身體「吃、喝、拉、撒、睡、盥洗」在一張沙發上度過，願望從能自己洗澡，一路進階到出家門，訓練過程相當辛苦，但皇天不負苦心人，最後還是成功達到目標，並用自身故事勉勵更多人。

▲經過一系列不間斷的復健，劉秀玉才能實現1年前的願望。

劉秀玉16日參與金陵女中舉辦的《2018居家生活自立同鞋會》，擺脫拐杖只由工作人員攙扶，這是她不放棄復健的成果，現場也出現好幾位原本無法行走的個案，透過己身案例希望激勵更多人。單從幾張照片很難理解她是多麼辛苦，這些看似一般的動作是經由不斷練習才能完成的，一開始要先學會坐、下床、站立、移位，才能慢慢獨自洗澡、走路。

「希望明年能站起來向大家分享。」這是劉秀玉2017年參與「台灣居家自立支援照顧研討會」時的夢想，事隔一年她真的做到了！

▲86歲的阿婆原本中風躺床，連翻身都不能，但經過努力也能站起來。

據了解，弘道從2017年起成立「All In one照顧服務」團隊，推動「居家生活自立支援」計畫，透過「復能照顧」，要讓失能患者做「能做的事」，鼓勵及促成參與「對自己最重要的日常生活」，讓自己完成吃喝拉撒及行動等基本生活能力，減輕家人負擔。

弘道老人福利基金會執行長李若綺表示，64歲婦人劉秀玉4年前跌倒受傷，長久臥床導致雙腳攣縮，不僅生活起居都要仰賴子女，她也因為害怕跌倒畏懼走路，3年多來吃喝拉撒睡兼洗澡全窩在沙發上完成，讓劉婦深感人生將在沙發上結束，了無生趣。

弘道找來治療師、醫師組成醫療團隊，為劉婦量身打造復能訓練菜單，重新教導她學習坐、站、上下床及上廁所等，也鼓勵她一步步走進浴室「自已洗澡」，最後劉婦自己走下3樓，向對門鄰居打招呼，問好的那一刻讓劉婦重啟人生，找回自已的生命尊嚴。

▲62歲的工人原本脊椎損傷，下半身毫無知覺，透過復建也能移位床、輪椅之間。