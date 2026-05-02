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民眾淘寶買螞蟻違法輸入卻不起訴　監院要求法務部、關務署檢討

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

有民眾在中國淘寶網螞蟻，並違法輸入蟻科有害生物，高雄地檢署卻以有害生物未經公告、民眾難以知悉為由予以被告不起訴處分，監察院今（2日）表示，此舉增加我國防疫檢疫管理難度，並造成國內生態環境保護破口之虞，確有檢討改進必要，要求法務部、農業部、關務署均應就本案缺失研議、檢討及改正。

監院指出，我國為島嶼型生態，生態穩定度較為脆弱、敏感，任何外來物種皆有可能造成不可測之風險。多年來，福壽螺、紅火蟻、綠鬣蜥……諸多外來物種，已造成各種困擾及危害。112年間，民眾蕭君於中國大陸淘寶網購買螞蟻，以他人（徐君）名義委任報關，報關單上所填輸入品項為「塑膠裝飾品」，藉空運快遞包裹自桃園國際機場輸入。

監院表示，關務人員開箱查驗發現實際貨物為活體螞蟻，涉違反《植物防疫檢疫法》規定，農業部動植物防疫檢疫署將螞蟻取樣送請鑑定，確認本案螞蟻屬有害生物之收割家蟻屬（Messor sp.）等螞蟻後，全案移由警檢調偵辦。

然113年臺灣高雄地方檢察署（下稱高雄地檢署）卻逕以「收割家蟻等螞蟻未經主管機關公告，難使公眾知悉為有害生物」等情為由，予以蕭君不起訴處分。監察院通過監察委員田秋堇、蔡崇義所提調查報告，要求法務部、農業部、關務署均應就本案缺失研議、檢討及改正。

監委田秋堇、蔡崇義表示，過往多起輸入「臺灣未有紀錄且未經公告之有害生物螞蟻」，偵查後檢察官均作成起訴或緩起訴處分；惟本案高雄地檢署卻逕以案內螞蟻「過往於臺灣未有紀錄」、「未經主管機關公告為有害生物」、「被告無主觀犯意且不知悉輸入螞蟻為有害生物」等為由，予以蕭君不起訴處分，認事用法與過往類此案件迥異，恐增我國防疫檢疫管理難度，造成國內生態環境保護破口之虞。

監察院調查發現，蕭君本有線上報關帳號、於案發前後曾多次使用，卻於本案冒用他人帳號進行線上委任報關，報單上並偽報輸入貨品為「塑膠裝飾品」，與實到貨物螞蟻完全不符，蕭君行為是否全無違法主觀犯意，檢察機關容有再為審酌空間。

監委田秋堇、蔡崇義指出，農業部目前對於《植物防疫檢疫法》所定義之「有害生物」及《中華民國輸入植物或植物產品檢疫規定》公告之「有害生物清單」，二者名詞並未明確區別，易使部分檢調人員對於相同違法要件之認定產生歧異，難以杜絕不法輸入境外有害生物之行為。

防檢署現行僅以輸入檢疫物重量是否達70公斤作為裁罰基準，而螞蟻本身體積小、重量輕，數十至數百公克蟻巢所含螞蟻數量已可達上萬隻，致違法輸入有害生物螞蟻者，如經檢察官予以緩起訴或不起訴處分，後續由防檢署裁處，多數僅需繳納最低金額行政罰鍰，實難有效嚇阻違規行為，農業部應一併檢討改進。

根據《植物防疫檢疫法》及《野生動物保育法》，農業部針對有害生物及外來生物之管理，邊境檢疫由防檢署主責，境內發現之外來生物則歸林保署權管。然昆蟲體積微小，難以於邊境全數查獲夾藏情事並銷燬；而如查獲國內民眾自行持有、飼養有害生物，依現行法規亦難以進一步究責，致使有害生物之防堵困難重重。

監委田秋堇、蔡崇義要求，農業部應審慎檢討並強化《植物防疫檢疫法》及《野生動物保育法》就有害生物及外來種之輸入、持有、繁殖、飼養、買賣等規範，以避免臺灣既有生態遭有害生物等外來物種侵入破壞。

監察院分析108年起迄今案例，有害生物輸入，多以「塑膠產品」或「容器」等名義為虛偽申報，且違規產品以來自中國大陸者居多，為利日後評估輸入風險及辦理通關抽驗，關務署應儘速完成有害生物違規案件資料庫建置。此外，監委於本案實地履勘時發現，臺北關通關業務繁重、關務人員辦公空間狹小且人力不足，工作環境難謂完善，恐不利國門把關。

監委田秋堇、蔡崇義強調，網路購物已成民眾消費常態，惟現行諸多冒名報關及非法輸入有害生物案件，顯示跨境電商平臺輸入貨物之管理仍有闕漏，農業部及關務署均應以本案為鑑，完備相關監督及查核機制，以免類案再生。

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