沈伯洋示警台北鼠患！　揭3大破口：不只投藥

▲沈伯洋提醒，關鍵在食物來源與管道管理，單靠投藥難根治，需從源頭防堵。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

近期不少民眾反映，台北市街頭頻頻出現老鼠活動的情形，引發關注。對此，台北市環保局指出，自2月以來老鼠死亡通報比例明顯上升，整體通報數量則呈下降趨勢，顯示防治措施已逐步發揮效果，後續將持續強化相關作為。

有網友近日在社群平台Threads上傳影片指出，白天行經雙連菜市場時，目擊十多隻老鼠聚集活動，形容現場宛如「動物園」，且鼠群不畏人群、四處穿梭。另有民眾也在Threads分享，指台北市多處地區皆可見鼠類蹤跡，包括士林區延平北路六段周邊，以及捷運市政府站、忠孝復興站附近，都曾出現活鼠。

針對市府以投藥方式處理鼠患問題，立委沈伯洋今日在松山霞海城隍廟出席活動時受訪表示，目前投放的藥劑多模擬天敵機制，但若寵物誤食仍具風險。他也提到，國際上逐漸採用不直接致死的方式，而是透過干擾老鼠繁殖的賀爾蒙，降低族群數量。

沈伯洋分析，鼠患形成主要有幾項因素：首先是食物來源充足，其次是管道環境未完善，例如地下水道或建築物間的通道未妥善防護；再者，若未在繁殖期積極防治，往往需等到下一波繁殖周期才有機會控制。

他建議，應從源頭管理著手，包括垃圾與廚餘在焚化前須採密封處理，提升垃圾清運量能，同時檢視並改善地下管線與排水系統，在繁殖期適時投放藥劑，透過前端預防才能有效降低鼠患風險。

台北市環保局則表示，透過精準投藥與環境清整，目前老鼠死亡通報比例已有顯著增加，整體通報件數也逐漸下降，反映基層防治人員的努力已見成效。未來將持續關注民眾於各平台的討論情形，並聯合相關單位加強巡查與防治。

環保局也呼籲，若民眾對投藥地點或防治措施有建議，可撥打市民專線1999反映，市府將持續優化措施，打造更乾淨、安全的生活環境。