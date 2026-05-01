1男3女去清境！他被要求睡車上「半夜果斷丟包」　6萬人讚結局

▲清境農場。（圖／記者高堂堯攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

和別人一起出門玩，卻被要求不能一起住，難免令人傻眼。有網友近日在社群分享，一男三女去清境農場玩，都是坐男方的車，入住民宿時，男方卻被以「安全理由」要求只能睡車上，無奈之下得答應。不過，到了晚上12點，男生就自己開車回台北。此舉引發網路熱議，不過並非批評男生過分，而是一面倒力挺。

原PO在Threads指出，朋友一男三女同行，交通全靠男生開自己的車，入住民宿後卻被要求睡車上，理由是房間為「兩張雙人床」，「以安全為由」不讓男生同房。男方當下雖答應，但深夜決定離開，「到了晚上12點，男生就自己開車回台北了」，原PO還直呼「這種男生必須挺」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，8小時吸引6.4萬讚，眾人紛紛留言力挺男生，「做得好，男生太清醒了！為了安全為由，才應該讓開車的人好好睡覺休息吧！這種女生不要再聯絡了」、「再怎樣也要讓男生睡一間、另外三個睡一間吧？不然就多訂一間房」、「安全個毛…再訂一間房不行嗎？清境睡車上是三小…」

還有網友直呼，「記得要三女分攤車資喔，朋友而已，AA剛好」、「二人房多加一張床不就安全了嗎？當男的是什麼僕人嗎？我是女的也挺這個男生！」「這是什麼happy ending。」也有人好奇，「創作文？」「天啊！這是真實故事嗎？真把對方當工具人欸！多訂一間房間就好啦！」