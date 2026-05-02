藍營軍購2陣營互嗆美國、中共走狗　他一句話吐槽：狗是招誰惹誰？

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者劉耿豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨內為軍購議題內鬥中，國民黨副主席季麟連一度喊出開除立法院長韓國瑜，國民黨文傳會副主委尹乃菁轉述，黨內認為超過3800億就是抱美國大腿，甚至是美國中情局的CIA走狗。資深媒體人趙少康忍不住反嗆，那3800億是中共走狗？對此，政治評論員石明謹吐槽，狗是招誰惹誰了？綠委王定宇則呼籲，不管誰是誰的走狗，台灣安全才最該重視。

國民黨內部對軍購案嚴重分歧，黨中央、黨團總召傅崐萁力主3800億版本，季麟連更揚言開除支持8千億版本的韓國瑜。新北市長侯友宜重申國防預算不低於GDP3%，與行政院提出的1.25兆元版本相近。台中市長盧秀燕曾表態認為軍購案應在8000億元至1兆元才合理，包含徐巧芯在內多位藍委則支持8千億版本，台北市長蔣萬安透過立委表達支持8千億版本。

關於軍購議題，尹乃菁表示，黨內有股很強大的聲音，認為超過3800億就是抱美國大腿、親美派、美國中情局（CIA）走狗。她更透露，這樣的意見很多來自「老將軍」。對此，趙少康忍不住反擊，「我如果講3800億是中共走狗？無聊嘛」。

對此，綠委王定宇表示，不管誰是誰的走狗，台灣的安全才是最該重視的！把國防提升的需求打折再打折，刪除全部建立在台灣的台美國防供應鏈預算，通過的時間一拖再拖，得利的只有威脅台灣的中共解放軍。政治評論員石明謹也吐槽，最近狗狗是招誰惹誰了？

