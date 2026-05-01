綠營「移鼠接木」又翻車　柳采葳酸：南鼠北送只為抹黑蔣萬安

▲台北市議員柳采葳。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市今年爆發首例漢他病毒死亡案例，近期出現許多野生老鼠跑上街，讓不少市民健壯直呼噁心，也被民進黨當作議題操作攻擊市長蔣萬安。民進黨立委柯建銘助理周軒在臉書上po出老鼠躲在馬桶內的照片，但卻遭到留言指該照片事發地點是在高雄中山高中。對此，議員柳采葳開酸，「大家都笑鼠，南鼠北送只為抹黑蔣萬安」。

柳采葳說，柯建銘沒了總召，但是辦公室助理周軒仍舊不放棄擔任青鳥頭子的角色，繼續在社群網路鬧事，「為了要攻擊蔣萬安，甚至南鼠北送，把屏東、高雄的老鼠栽贓在台北，難道是要蔣萬安背周春米、陳其邁的鍋嗎？」

柳采葳指出，周軒的臉書貼出一張廁所內的死老鼠照片，甚至宣稱在台北中山區。身為在地議員，雖然直覺不對，但仍擔憂有公衛疑慮，正要聯繫相關單位積極處理，卻發現貼文的人早就貼澄清是高雄的老鼠，「周軒的做法，不但是見獵心喜的惡意嫁禍他人，更是反映出民進黨為了打蔣萬安，已經打到自己都失心瘋了」。

柳采葳說，回顧過去這幾星期，民進黨從上到下，為了要護航沈伯洋，除了大肆宣傳沈伯洋的明星臉宇宙，讓大家看笑話之外，全力消費應該回歸公衛專業的鼠患問題。

柳采葳強調，鼠患是公共問題，本來就應該回歸專業，找出滅鼠對策，避免疫病發生，身為議員有一定會監督市府努力找出對策。但民進黨炒作鼠患，卻只是想拿人民最關心的公共衛生問題，操作政治攻擊，非常可惡，連面對公衛問題，都只剩下周軒這種惡意的操作，也難怪大罷免會以32:0作收。也不難想像，接下來的縣市長選舉，民進黨還會有多少卑劣的手段。

中正萬華議員參選人郭音蘭則，民進黨找完屏東老鼠「客串」，現在換高雄老鼠「臨演」？這兩次踢爆，證明同一件事，台北鼠患是政治操作，民進黨側翼比老鼠還髒，「選舉要到了，什麼鳥都飛出來了？拿南部的鼠患，嚇唬台北？這種惡質手法，台北市民才不會上當」。