　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

▲▼當時發生爆炸案的麥當勞地點外觀。（圖／翻攝Google Map） 

▲當時發生爆炸案的麥當勞地點外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導　

34年前台灣麥當勞發生駭人的炸彈爆炸案，當時拆彈英雄楊季章壯烈殉職，臉書粉專「CIB局長室」發文悼念，同時透露楊季章當時有位玉女歌手女友。

這起震驚全台的勒索案發生在1992年，歹徒在「麥當勞」天花板安裝炸彈索要600萬。當時刑事局特一隊楊季章主動接下拆除任務，並在關鍵時刻要求周遭人員撤離。然而拆解過程中水銀抗動裝置啟動引發劇烈爆炸，楊季章當場英勇犧牲，事後獲頒警察獎章並追晉。

▲▼麥當勞炸彈案，拆彈英雄楊季章。（圖／翻攝臉書／CIB局長室）

▲麥當勞炸彈案，拆彈英雄楊季章。（圖／翻攝臉書／CIB局長室）

挺身而出守護公眾安全
警政署刑事警察局粉專「CIB局長室」發文感慨，4月28日是警界無法遺忘的日子。文中強調楊季章當年面對未知的致命威脅，完全沒有任何猶豫或退縮，甚至堅定地表示由他值班就該由他處理。這種義無反顧的專業堅持，成功阻斷了可能擴大的慘烈災情，卻也讓警界失去了一位好同仁。

今日台灣街頭的和平與熙攘，其實是建立在無數像楊分隊長這樣的無名英雄身上。粉專指出，楊季章的勇敢行為不僅是防爆專業的典範，更是警察精神的最高體現。文中表達了對這位永久英雄的深切懷念，認為那份得來不易的日常穩定，絕對不應該隨著時間流逝而被後世人們所淡忘。

▲▼蘇霈（蘇愛倫）。（圖／翻攝臉書／蘇霈）

▲蘇霈（蘇愛倫）。（圖／翻攝臉書／蘇霈）

心碎初戀對象竟是蘇霈
另外，楊季章當年正與玉女歌手蘇霈（本名蘇愛倫）交往，蘇霈是知名藝人蘇慧倫的親姐姐，兩人透過同學介紹後感情進展穩定。未料一場突如其來的爆炸案，也成為蘇霈心中永遠難以抹滅的痛。據了解，楊季章父母因無法面對兒子殉職，至今依然不願踏進任何一家「麥當勞」店內用餐。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
84歲妹割頸92歲久病姊　「伴屍數小時」3疑點成羈押關鍵
今年最大6.1地震台灣進入活躍期？　專家解答了
傳季麟連原要教訓他！　國民黨「年輕戰將」發聲：支持韓國瑜
高雄男疑疲勞駕駛猛撞行人、多輛汽機車　岳母女婿雙亡剩她獨活
今高溫33度！　明晚變天2地區轉涼有雷雨
古林睿煬開心重返一軍先發！硬碰洋聯龍頭歐力士：勇敢對決
美軍中央司令部傳向川普提案　對伊朗發動「最後一擊」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

84歲妹割頸92歲久病姊　「伴屍數小時」3疑點成羈押關鍵

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

苗栗寵物餐廳爆飼主拖行、鞭打狗狗　店家臉書被網灌爆

高雄男疑疲勞駕駛猛撞行人、多輛汽機車　岳母女婿雙亡剩她獨活

女跌落10公尺山谷骨折　11人挺進8小時救出

老老長照撐不住「84歲妹殺死臥床姊」　衛福部發聲

快訊／高雄車禍再添1死　岳母、女婿走路遭轎車從後方猛撞亡

快訊／台中轎車開到一半「突火燒車」　駕駛嚇到急停路邊

高雄車禍「2對母女慘遭波及」1死5傷　68歲母搶救不治

快訊／抓到了！高雄轎車拒檢撞警遭開3槍　惡徒落網：酒駕怕被查

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

左營車禍現場畫面

84歲妹割頸92歲久病姊　「伴屍數小時」3疑點成羈押關鍵

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

苗栗寵物餐廳爆飼主拖行、鞭打狗狗　店家臉書被網灌爆

高雄男疑疲勞駕駛猛撞行人、多輛汽機車　岳母女婿雙亡剩她獨活

女跌落10公尺山谷骨折　11人挺進8小時救出

老老長照撐不住「84歲妹殺死臥床姊」　衛福部發聲

快訊／高雄車禍再添1死　岳母、女婿走路遭轎車從後方猛撞亡

快訊／台中轎車開到一半「突火燒車」　駕駛嚇到急停路邊

高雄車禍「2對母女慘遭波及」1死5傷　68歲母搶救不治

快訊／抓到了！高雄轎車拒檢撞警遭開3槍　惡徒落網：酒駕怕被查

梅爾茨惹毛川普　五角大廈證實：撤離5000名駐德美軍

台灣8+9與美國流氓差在哪？孫安佐秒答「智商啊」消失半年社群發片

川普轟歐盟未遵守協議　下週起汽車關稅「調高至25%」

佐佐木朗希變了！更主動溝通　羅伯斯點出明戰紅雀一大看點

總是想確認被愛？戀愛沒安全感的人，先看懂這5件事

今年最大6.1地震台灣進入活躍期？　郭鎧紋解答了

消失的「六堵」車站　專家揭內情：其實以另一形式存在

大谷承受「人類未知消耗」　專家挺登板休兵：少打幾轟沒關係

老公變豬隊友的10大行為揭曉！媽寶、婆媳關係全踩雷　第一名是它

越急「用錢賺錢」越容易被騙！吳淡如：強調「保證獲利」陷阱最多

【變化也太快XD】妹妹捨不得吃羊　試一口後興奮喊：要把你吃掉！

社會熱門新聞

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

男子疲駕肇事2死3傷　岳母女婿雙亡

84歲妹長照殺死臥床姊　衛福部發聲

84歲妹割頸殺久病姊！里長淚崩「一定很痛苦」

快訊／左營重大事故5傷　1行人無生跡

踢爆老師喝花酒！裸照沒馬賽克要賠7萬

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

騎士闖紅燈被貨車撞亡　機車起火剩骨架

男網友稱女警「自催油門」才倒地　網友炎上肉搜

即／高雄轎車拒檢撞警遭開3槍　惡徒落網

高雄車禍1死5傷　68歲母搶救不治

即／台中轎車開到一半「突火燒車」

女子跌谷骨折　11人挺進8小時救出

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

天心原本不知和舒淇是國小同學

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

男子疲駕肇事2死3傷　岳母女婿雙亡

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

84歲妹長照殺死臥床姊　衛福部發聲

呂文婉遭友當眾調侃顴骨：熟不代表可沒分寸

臉變大！醫示警：膠原蛋白被吃掉

銀行加班累「離職改做2份兼職」！過來人：月收11萬

今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面