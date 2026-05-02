麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

▲當時發生爆炸案的麥當勞地點外觀。（圖／翻攝Google Map）

記者葉國吏／綜合報導

34年前台灣麥當勞發生駭人的炸彈爆炸案，當時拆彈英雄楊季章壯烈殉職，臉書粉專「CIB局長室」發文悼念，同時透露楊季章當時有位玉女歌手女友。

這起震驚全台的勒索案發生在1992年，歹徒在「麥當勞」天花板安裝炸彈索要600萬。當時刑事局特一隊楊季章主動接下拆除任務，並在關鍵時刻要求周遭人員撤離。然而拆解過程中水銀抗動裝置啟動引發劇烈爆炸，楊季章當場英勇犧牲，事後獲頒警察獎章並追晉。

▲麥當勞炸彈案，拆彈英雄楊季章。（圖／翻攝臉書／CIB局長室）

挺身而出守護公眾安全

警政署刑事警察局粉專「CIB局長室」發文感慨，4月28日是警界無法遺忘的日子。文中強調楊季章當年面對未知的致命威脅，完全沒有任何猶豫或退縮，甚至堅定地表示由他值班就該由他處理。這種義無反顧的專業堅持，成功阻斷了可能擴大的慘烈災情，卻也讓警界失去了一位好同仁。

今日台灣街頭的和平與熙攘，其實是建立在無數像楊分隊長這樣的無名英雄身上。粉專指出，楊季章的勇敢行為不僅是防爆專業的典範，更是警察精神的最高體現。文中表達了對這位永久英雄的深切懷念，認為那份得來不易的日常穩定，絕對不應該隨著時間流逝而被後世人們所淡忘。

▲蘇霈（蘇愛倫）。（圖／翻攝臉書／蘇霈）

心碎初戀對象竟是蘇霈

另外，楊季章當年正與玉女歌手蘇霈（本名蘇愛倫）交往，蘇霈是知名藝人蘇慧倫的親姐姐，兩人透過同學介紹後感情進展穩定。未料一場突如其來的爆炸案，也成為蘇霈心中永遠難以抹滅的痛。據了解，楊季章父母因無法面對兒子殉職，至今依然不願踏進任何一家「麥當勞」店內用餐。