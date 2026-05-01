84歲妹殺92歲姊！衛生局才剛長照評估　已達「高度依賴」等級

▲台南姊妹命案震驚社會，警方證實84歲婦涉嫌殺害92歲姊姊遭羈押，衛生局指係典型「老老照顧」案例，長照評估已達CMS第7級。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市中西區日前發生姊妹人倫悲劇，震驚社會，台南市警二分局副分局長陳勇志指出，於4月29日凌晨1時許接獲報案後，立即派員趕赴現場，經初步調查，84歲葉姓女子涉嫌持刀割劃其92歲胞姊頸部，導致對方失血過多不治，全案經檢察官訊問後，依殺人罪聲請羈押，並經法院裁定羈押獲准。

這起案件背後，也凸顯高齡社會中日益沉重的照護壓力，而台南市政府衛生局說明，此案屬於典型「老老照顧」案例，兩名未婚姊妹長期同住、彼此扶持，卻因久病與照顧壓力交織，最終釀成無法挽回的悲劇。

衛生局指出，早在4月27日即接獲照顧者友人通報，並於翌日啟動專案，由照顧管理專員完成到府訪視與評估。結果顯示，被照顧者於行動、沐浴及飲食等日常生活皆無法自理，長照需求評估達CMS第7級，屬高度依賴照護等級，相關長照服務也已規劃介入。

據了解，照顧者當時曾表達希望先安排住院治療並聘請看護協助，待出院後再銜接機構喘息服務，顯示家庭已有尋求外部支援的意願。然而，在服務尚未全面展開前，悲劇已然發生，令人扼腕。

市長黃偉哲對此深表不捨，指出隨著高齡化加劇，「老老照顧」已成許多家庭現實處境，照顧壓力往往在短時間內迅速累積，呼籲市民應及早善用長照資源，也期盼社區鄰里與親友多一分關懷與通報，讓政府體系能提前介入，避免憾事重演。

衛生局也提醒，民眾如有長期照顧需求，可撥打長照專線「1966」，將有專人提供諮詢與申請服務，協助家庭減輕負擔。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995