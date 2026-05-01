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好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

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▲梅雨季首波鋒面預計周日晚間報到，各地有降雨機會。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(2日)至周日白天多雲到晴，局部高溫上看33度，周日晚間起將迎接梅雨季第一波鋒面，下周二華南雲雨區接力，各地有降雨機會，並將迎接一波降溫，低溫下探19度，下周三起氣溫回升。

中央氣象署預報員鄭傑仁說明，明天至周日白天各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫陣雨，明天中午過後各地山區有局部短暫雷陣雨，周日午後除山區外，大台北、宜蘭也有局部短暫雷陣雨。

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鄭傑仁表示，明後兩天溫度回升，西部高溫約31到33度，明天東半部約26到28度，周日高溫30到31度，台東有焚風發生的機會；低溫部分，明天北部、宜花約19到21度，中南部、台東約22到23度，周日清晨低溫約22到24度。

不過周日入夜後將變天，鄭傑仁指出，周日晚間起至下周一將有梅雨季首波鋒面通過，後續東北季風增強，中部以北以及宜花地區轉涼，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有局部較大雨勢，南部、花東有局部短暫陣雨或雷雨。下周二華南雲雨區東移，西半部地區有短暫陣雨，東半部則有局部短暫陣雨。

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼一周降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，鄭傑仁說，下周一北部、宜花白天高溫約24到26度，中部、台東約29到30度，南部約33度；下周二北部、東半部高溫約23到27度，中南部28到30度。低溫部分，北部、宜蘭約19到21度，中部、花東21到23度，南部24到25度。

下周三起氣溫回升，鄭傑仁指出，周三及周四環境偏東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區也有局部短暫陣雨。下周五偏東南風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

此外，下周三至周五溫度攀升，北部、台東約28到30度，中南部30到33度，宜花約26到29度；下周三、周四低溫方面，中部以北、宜花約19到22度，南部、台東22到23度，下周五各地低溫普遍約22到24度。

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