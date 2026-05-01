勞退舊制11.5萬人有望添百萬退休金　沈伯洋：盼適用新保障

▲沈伯洋研議勞退舊制權益改革方案。（圖／翻攝沈伯洋臉書）



記者杜冠霖／台北報導

今（1日）適逢勞動節，但我國勞工退休制度長期存在新舊制銜接問題。綠委沈伯洋表示，使用「勞退舊制」的勞工朋友還有11.5萬人，台北市佔了4萬人，停留於純舊制的勞工，即使符合退休條件，仍無法提前結清年資，也無法將退休金轉入薪資帳戶，更無法享有勞退基金投資和累積收益。沈透露，勞動部將著手研擬相關方案，更全面保障這11.5萬個家庭。

沈伯洋表示，日前因工會陳情，他與吳思瑤一同拜會了洪申翰部長。在使用「勞退舊制」的勞工朋友還有11.5萬人，台北市佔了4萬人。沈指出，很高興，在勞動節前夕收到了部長的正面回應，勞動部將會著手研擬相關方案，讓這份「舊制權益方案」可以更全面的保障這11.5萬個家庭。在這邊也祝福大家都有個愉快的勞動節週末。

綠委吳思瑤表示，勞退新制上路已經21年，但目前仍有高達11.5萬勞工適用舊制，台北市約有40470位勞工停留在舊制，處於不利的保障位置，佔比是全台最高。對這些未選擇適用新制的純舊制勞工來說，即使已符合退休要件，也無法提前結清舊制年資，更無法將退休金匯入新制個人專戶，因此無法享有新制專戶累積與投資收益的保障。

吳思瑤主張，讓勞工自願參與，尊重勞工選擇權，依自身狀況評估是否否轉入新制。其次是勞雇合意，確保制度運作可行性，在勞資雙方協商基礎下進行結算，維持勞資關係穩定，降低制度衝擊。提前結算一次入帳，有效完成制度銜接，讓過去累積的退休權益，轉化為新制下可攜帶、可累積、可投資的個人資產，落實保障延續。