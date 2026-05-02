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高雄男疑疲勞駕駛猛撞行人、多輛汽機車　岳母女婿雙亡剩她獨活

記者許宥孺、趙蔡州／高雄報導

高雄市左營區軍校路1日傍晚發生嚴重車禍，41歲黃姓男子載家人外出購物，返程時疑似因疲勞駕駛導致車輛失控，先後撞上3名行人及多輛汽機車，造成2人死亡、3人受傷送醫。警方表示，黃男經現場酒測結果為零，無飲酒情事，詳細肇事原因待進一步調查。

▲▼高雄市左營區軍校路車禍，劉女（女兒，左）死者黃女（母親，右）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營區軍校路車禍，劉女（女兒，左）死者黃女（母親，右）車禍前行走畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

返家途中突失控　連撞行人機車

事故發生於1日晚間6點23分，41歲黃姓男子開車載家人出門購物，回家行經左營區軍校路時，突然撞上走在馬路邊68歲黃姓婦人一家三口，接著又撞上行駛在旁邊的雙載機車，最後又波及停放在路邊的1輛機車與2輛轎車。

▲▼高雄左營2死3傷車禍　肇事駕駛解送畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃姓肇事駕駛被警方帶回警局。（圖／記者許宥孺翻攝）

5人送醫搶救　婦人與女婿不治

警消趕到後，發現車禍造成5人受傷，分別是68歲黃姓婦人、43歲劉姓女子（黃婦的女兒）、43歲張姓男子（黃婦的女婿）與35歲黃姓女騎士、63歲楊姓女子（女騎士的母親），立刻將5人送醫治療，其中68歲黃婦及43歲張男送醫後不治。

▲▼高雄左營軍校路發生事故，小客車與機車碰撞後，波及3名行人及路旁多輛車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄左營軍校路發生事故，小客車與機車碰撞後，波及3名行人及路旁多輛車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄左營軍校路發生事故，小客車與機車碰撞後，波及3名行人及路旁多輛車。（圖／記者吳奕靖翻攝）

駕駛酒測為零　疑疲勞釀禍待查

警方初步調查，黃男從事服務業，當時下班載著太太和兒子買東西準備回家，駕駛轎車沿軍校路南往北直行，疑因疲勞駕駛致車輛失控，造成2人死亡、3人受傷送醫，黃男經酒測結果為零，無飲酒情事，詳細肇事原因待進一步釐清。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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