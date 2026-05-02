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伊朗秘密武器？傳派「水雷海豚」自殺攻擊　突破美軍封鎖

▲▼海豚,瓶鼻海豚。（圖／CFP）

▲ 伊朗可能派出海豚進行自殺式攻擊。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊衝突持續膠著，伊朗正苦思如何突破美國海軍的港口封鎖。《華爾街日報》披露，德黑蘭官員考慮啟用一批從未曝光的秘密武器對抗美國軍艦，其中包括潛艦及攜帶水雷執行自殺攻擊任務的「神風海豚」。這批海豚最早可追溯至2000年自前蘇聯購入，原為蘇聯海軍訓練的殺手級水中戰力。

美軍封鎖港口　影子船隊潰敗

綜合《華爾街日報》及BBC等外媒，今年2月美伊戰爭爆發後，伊朗起初透過攻擊荷莫茲海峽往來船隻取得先機，成功癱瘓商業航運，截斷全球20%石油與液化天然氣供應鏈。然而衝突進入第6周，美國海軍祭出反制，全面封鎖伊朗港口出口，連帶摧毀德黑蘭長期賴以維生的「影子船隊」網絡。這批油輪過去以關閉追蹤訊號、秘密轉運貨物等方式規避制裁，如今卻被美軍艦艇一路追到印度洋，無法將石油送抵中國買家。

里亞爾崩盤　百萬人失業

封鎖帶來的經濟衝擊正快速蔓延，伊朗里亞爾兌美元匯率已跌至180萬比1的歷史低點，逾百萬人因此失業，食品價格急遽攀升，加上網路長期斷訊，重創伊朗境內電商生態。伊朗船運協會坦言，僅約40%的貿易量能夠透過陸路轉道中亞或巴基斯坦繞道出口，替代方案根本不足以填補缺口。

溫和派談判　強硬派力主開戰

經濟困難下伊朗政治圈出現裂痕，以總統裴澤斯基安為首的溫和派主張透過談判與美國總統川普達成停火協議，認為川普本人同樣急於從這場曠日廢時的衝突中脫身；但前總統候選人賈利利（Saeed Jalili）等強硬派則力主重啟軍事行動，藉由推升油價向川普施壓，認為封鎖性質已等同宣戰，必須以實際軍事行動回應。

革命衛隊警告切斷海底電纜

革命衛隊更揚言切斷穿越荷莫茲海峽的海底通訊電纜，一旦成真將重創全球網路傳輸。與革命衛隊有關的《塔斯尼姆通訊社》近日刊出一張詳細標示海峽海底電纜路線的地圖，普遍被視為對電信基礎設施的公開警告。

伊朗最高領袖穆吉塔巴4月30日透過國營電視聲明警告，「那些作惡的外國人，應該沉入水底。」柏林研究機構「學術暨政治基金會」（SWP）中東問題研究員阿齊茲（Hamidreza Azizi）則分析，封鎖在德黑蘭的認知中「已不再是戰爭的替代選項，而是另一種形式的戰爭」，伊朗領導層或許很快就會認定，重啟衝突的代價低於繼續坐困圍城。

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