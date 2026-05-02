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解決伊朗下一步？川普放話「很快接管古巴」　祭大規模制裁

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普預告中東軍事行動後下個鎖定古巴。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普1日簽署行政命令，大幅擴大對古巴政府及關聯企業的制裁，當天在佛州一場晚宴上發表演說時更開玩笑稱，美軍解決伊朗問題後就會順道接管古巴。

根據CNN，川普在演說中點名台下一名友人說道，「他來自一個原本叫古巴的地方，我們很快就會接管那裡」，並暗示針對古巴的行動將緊接在中東軍事任務後展開，「我喜歡把事情做完，先解決一件事再說。」

放話航母停古巴岸外100碼　川普：他們自然投降

川普描述，「我們會在從伊朗返程途中進行，屆時我們會派出大型艦艇，或許是全球最大航空母『林肯號』（USS Abraham Lincoln），開到古巴海岸線100碼外停泊，然後他們就會說『謝謝你們，我們投降』。」儘管言辭挑釁，川普臉上掛著戲謔神情，現場觀眾也笑聲連連。

在制裁方面，川普新簽署的行政命令針對支持古巴安全體系、涉及腐敗或嚴重侵犯人權的個人、實體及其關聯方，涵蓋能源、採礦、金融服務與國防等多個經濟領域，更授權對協助規避制裁的第三國企業實施次級制裁。

數十年最深遠制裁　非美企業不再受保護

前美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁調查員潘納（Jeremy Paner）指出，此舉是美國數十年來對古巴禁運政策中，對非美國企業影響最深遠的一次，「那些將古巴業務與美國切割的石油、礦業公司及銀行不再受到保護。」

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）對此批評，制裁是對古巴人民的「殘忍封鎖」，強調此舉充分暴露出美國「傲慢霸道」的本質。外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）則指控此舉違反《聯合國憲章》，對古巴人民施以「集體懲罰」。

繼委內瑞拉後下一目標　古巴停電頻傳

這波制裁是川普政府近期持續對古巴施壓的延伸，自年初美軍介入委內瑞拉、拿下馬杜洛（Nicolás Maduro）政權後，川普便多次放話「古巴是下一個」，加上美方先前阻斷委內瑞拉對古巴石油供應，導致古巴全國性大停電頻傳，多家外國航空公司也相繼暫停飛往古巴的航班。

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川普古巴制裁美國政策中東軍事國際關係

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