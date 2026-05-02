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國安法修法！藍委刪除「鼓吹武統罰百萬」　反要求懲罰台獨言論

▲▼國民黨立委葛如鈞質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會日前審議行政院版「國家安全法部分條文修正草案」，對於「以文字、圖畫、影像等方式，公開鼓吹武統或消滅我國主權，最重可處一百萬元」，國民黨立委及無黨籍立委高金素梅強烈反對。藍委葛如鈞反而要求，應將「台獨言論」納入查辦。對此，綠委陳培瑜1日表示，只要拒絕接受一國兩制、主張「中華民國是主權獨立國家」，皆被北京當局定義為「分裂國家」的台獨行為，把政治主張與危害國安混為一談，根本就是在對齊香港，企圖制定「台版國安法」。

陳培瑜指出，此一言論最荒謬且危險之處在於，完全忽略了中共對「台獨」的定義。在中共當局的眼中，只要拒絕接受一國兩制、主張「中華民國是主權獨立國家」，甚至僅是在國際場合展示青天白日滿地紅旗幟，皆被北京當局定義為「分裂國家」的台獨行為。

陳培瑜強調，若將對岸無限上綱的政治標籤引入我國法規，等同於讓北京來定義台灣的國家安全，屆時任何捍衛中華民國主權、單純熱愛這片土地的國人，都可能成為被查辦的對象。身為我國的立法委員，卻企圖推動一部可能將「捍衛中華民國」入罪的法案，在法理與邏輯上極度錯亂。

陳培瑜表示，企圖將言論審查「武器化」，把政治主張與危害國安混為一談，根本就是在對齊香港，企圖在台灣制定「台版國安法」。面對外部持續的威脅，必須防範裡應外合、出賣國家利益的行為，絕不容許讓威權統治的思想審查在台灣復辟。

陳培瑜承諾，將持續在立法院堅守崗位、嚴格把關，絕不容許任何企圖假藉國安之名、行威權復辟之實的荒謬主張在國會發酵，台灣的未來，由台灣人民共同決定。

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