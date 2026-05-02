老鼠問題沒有分南北　李柏毅批：綠營硬把簡單問題政治化

▲北市議員李柏毅。（圖／記者劉耿豪攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市近期爆發「鼠患」，野生老鼠逛大街的情形更屢見不鮮，讓不少市民見狀直呼噁心。北市議員李柏毅今（2日）表示，既然有民眾反映了，那市府就該負起責任來盡快的將鼠患給消滅。他提到，鼠患絕對是市政問題，但很多綠營人士硬是要把簡單的問題複雜化、政治化，連照片都搞錯，真的是讓民眾情何以堪？

蔣萬安說，每一年母親節前夕，李柏毅議員都會發送康乃馨，這已經變成每年固定的行程，也算是他的一個招牌，已經陪他連續好幾年來到這個地方發送康乃馨。所以在這邊也要祝所有的媽媽們母親節快樂，謝謝所有媽媽們為家庭無私的付出貢獻。

李柏毅說，自己每一年都有發母親節康乃馨，每年也都有邀請市長來共襄盛舉，發給不管是母親也好、父親也好所有的好朋友。至於是否代表選舉開打？他說，選舉每天都在做，蔣市長這4年來都很認真努力，所以自然民眾感受得到；而民眾感受得到，相信選舉自然也就能夠無往不利，也能順利高票連任。

而針對近期台北市的「鼠患」，李柏毅說，必須要老實說，一個城市裡面如果老鼠變多了，所有的行政官員都要負起最大的責任，絕對不能容許讓鼠患橫行的情況發生。

但李柏毅說，就台北市目前而言，「我並沒有看到老鼠有特別多的情況，但是既然有民眾反映了，那市府就該負起責任來盡快的將鼠患給消滅」，不要干擾到民眾的生活及孩童安全，相信這是市府完全無法避免的責任。

李柏毅說，正常來講，鼠患絕對是市政問題，但在很多綠營的人士操作之下，硬是要把簡單的問題複雜化、政治化，甚至意識形態化，「我覺得老鼠沒有分南北，只要是不應該出現在台北市或任何城市裡面的，我們都應該來處理」。

李柏毅表示，如果硬要把南部或不屬於台北市的照片硬掛在台北市的話，PO出這些相關文章的綠營人士自己好好檢討一下，連內容都搞錯，連照片都搞錯，真的是讓民眾情何以堪？