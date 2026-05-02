　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「飯店炒蛋」製作過程曝光　網反胃：到底什麼鬼東西

最近國外一名自稱是飯店員工的女子，在TikTok分享如何製作早餐炒蛋，讓一眾網友看完直呼沒胃口了。（圖／翻攝自TikTok／elizabeth.emmert）
▲最近國外一名自稱是飯店員工的女子，在TikTok分享如何製作早餐炒蛋。（圖／翻攝自TikTok／elizabeth.emmert）

圖文／CTWANT

喜愛出遊的民眾常有享用飯店免費自助式早餐的機會，其中炒蛋是不少人必拿的品項之一，然而，國外近期有一名自稱飯店員工的女子分享準備炒蛋的過程，才讓眾人震驚原來炒蛋不只有雞蛋，看完直呼以後不敢吃了。

根據外媒《紐約郵報》報導，近期影音平台TikTok有一段影片吸引近1200萬人次觀看，由一名自稱是飯店員工的女子埃默特（Elizabeth Emmert）拍攝製作，她在影片上警告觀眾，看完可能會「再也不想吃飯店自助餐炒蛋」；接著埃默特公開了製作手法，她先拿出一包密封的黃色液體塑膠袋放進微波爐加熱，數分鐘後剪開袋子，將凝固的蛋塊倒出，再用壓碎器搗成碎塊。而這些東西就是自助餐檯上的炒蛋，全程未使用新鮮雞蛋與任何調味。

「炒蛋」的超簡單製作過程曝光後，影片底下有一票網友坦言感到反胃，不少人更質疑「那到底是什麼鬼東西？」、「我以前吃的炒蛋不是蛋？」也有人表示，「完全破壞了我的食慾」。部分網友更諷刺這道菜的隱藏成分是微塑膠，認為若將富含塑膠包裝的加工食品加熱，有害微粒容易滲入食物中，長期攝取可能影響血糖並損害肝臟。

不過，在眾多負面評價中，仍有少數民眾抱持不同看法，他們覺得只要食物吃起來美味，並不在意廚房是採用哪種方式進行烹調與準備，前提是不要讓他們知道比較好。這段短影片揭露飯店免費早餐熱門品項的製作內幕，不禁讓大眾重新審視出遊住飯店時的食品安全與品質。

@elizabeth.emmert ♬ TY FOR USING MY SOUND - ໒꒰ྀི ๑ ´ ˘ ` ू ꒱ྀིაᰔᩚ܀∘˚????????????

延伸閱讀
女警車禍爆案外案！行車紀錄器遭翻拍外流　警急追查「纖細手指」
4歲女童抱玩偶等出門！受困高溫車內身亡　阿嬤淚崩：嘴唇都紫了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 8528 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男女激戰拍片！泰天橋淪「空中摩鐵」滿地套套
快訊／龍洞攀岩失足墜落10米！　女頭部重創亡
古林睿煬退場！4局飆6K失2分　牛棚一上來就挨轟
快訊／撞飛1家3口！　肇事工程師無保請回
Lulu「中空度蜜月」！　曝地點有驚人巧合
恐怖畫面曝！　女騎士硬跨線逆向被撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男女激戰拍片！泰天橋淪「空中摩鐵」滿地套套　村民崩潰

伊朗秘密武器？傳派「水雷海豚」自殺攻擊　突破美軍封鎖

「飯店炒蛋」製作過程曝光　網反胃：到底什麼鬼東西

19歲女學生「遭砍61刀棄屍」！大馬恐怖情殺　警10小時內逮4嫌

解決伊朗下一步？川普放話「很快接管古巴」　祭大規模制裁

德州小飛機墜毀5死！失事前爆「路徑異常」　4球員搭上死亡航班

創辦人涉性侵遭收押　Superdry火速切割：他早就離開

37年懸案偵破！性侵丟包7歲女童　69歲男潛逃海外抓到了

別付伊朗1毛錢！　美警告航運公司：繳荷莫茲過路費「恐被制裁」

毒王私養河馬成生態惡霸！哥國宣布安樂死80頭　印度富二代出手了

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

小妹妹虔誠跪地祈求媽祖保佑　小小背影感動一票網友

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

男女激戰拍片！泰天橋淪「空中摩鐵」滿地套套　村民崩潰

伊朗秘密武器？傳派「水雷海豚」自殺攻擊　突破美軍封鎖

「飯店炒蛋」製作過程曝光　網反胃：到底什麼鬼東西

19歲女學生「遭砍61刀棄屍」！大馬恐怖情殺　警10小時內逮4嫌

解決伊朗下一步？川普放話「很快接管古巴」　祭大規模制裁

德州小飛機墜毀5死！失事前爆「路徑異常」　4球員搭上死亡航班

創辦人涉性侵遭收押　Superdry火速切割：他早就離開

37年懸案偵破！性侵丟包7歲女童　69歲男潛逃海外抓到了

別付伊朗1毛錢！　美警告航運公司：繳荷莫茲過路費「恐被制裁」

毒王私養河馬成生態惡霸！哥國宣布安樂死80頭　印度富二代出手了

1家3口走車道被撞2死！高市府現場會勘　佔人行道要罰了

男女激戰拍片！泰天橋淪「空中摩鐵」滿地套套　村民崩潰

南管藝師黃美美獲認定文資保存者　文化局長黃雅玲親頒證書肯定傳承

「90%的人會想怎沒壓勝利組」 林岳平談納瓦洛調度：這是他的邏輯

陳詩媛認了「母愛沒有爆發」 當媽1個多月…吐真實心聲：渺小的我

王柏融右腿不適今明缺陣　日籍防護員提大巨蛋問題：受傷前踩剎車

快訊／女子龍洞攀岩失足墜落10米！　頭部重創搶救不治

嘉義藝術節x咖啡節x職棒賽　三重活動吸引全台遊客

酒駕男恐攻衝撞「烈焰火條」點燃馬路　正義哥追人第一視角曝

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

【這東西關不住我XD】牛簡單3步驟直接用牛角開鎖！

國際熱門新聞

川普：下週起歐盟汽車關稅「調高至25%」

「口吐牛奶摻咖啡」　正妹店員還原真相

美27歲女師「激戰男學生」自拍性愛影片！

金正恩首度認了「恐怖自殺令」！

說美國沒贏就是叛國　川普：伊朗軍隊全沒了

JPM女高管被爆「下藥性侵男員工」！案情大翻盤

美軍中央司令部傳提案川普　對伊朗發動最後一擊

懸案偵破！　性侵丟包7歲女童嫌犯抓到了

60天大限前收手　美政府：伊朗敵對行動結束

川普不滿伊朗和平提案　怒批要求太過分

科技業財報亮麗　那斯達克和標普500指數再創新高

創辦人涉性侵遭收押　Superdry火速切割

美新制裁打擊伊朗資金鏈　鎖定中國石油碼頭

哥國宣布安樂死80頭　印度富二代出手了

更多熱門

相關新聞

網瘋「進電梯見梅姨」5步驟變米蘭達接班人

網瘋「進電梯見梅姨」5步驟變米蘭達接班人

萬眾期待的續集電影《穿著 Prada 的惡魔 2》已於 2026 年 4 月 29 日在台灣上映，再度點燃全球影迷與時尚圈的高度關注。隨著話題延燒，戲外一段短短幾秒的宣傳畫面，意外成為社群最熱門的創作素材。

2026水光唇膏推薦

2026水光唇膏推薦

玉女歌手遭前夫騙走千萬房產坦言「一度快撐不下去」

玉女歌手遭前夫騙走千萬房產坦言「一度快撐不下去」

9秒刪光公司資料庫　AI代理重大失誤

9秒刪光公司資料庫　AI代理重大失誤

滑社群太久！「超肥橘貓」霸佔螢幕逼休息五分鐘

滑社群太久！「超肥橘貓」霸佔螢幕逼休息五分鐘

關鍵字：

周刊王炒蛋TikTok紐約郵報

讀者迴響

熱門新聞

即／女大生現身靈堂！父母陪同90度鞠躬道歉

天心原本不知和舒淇是國小同學

女大生鞠躬道歉「女警母全程拒看」

Lulu「中空度蜜月」！

貪汙76萬！中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」

麥當勞爆炸案34年！　「殉職拆彈英雄」是玉女歌手男友

即／高雄車禍再添1死　2死3傷

鹹酥雞總軟掉　他拿紙袋裝回家像剛炸好

獨／帶爸媽搭商務艙挨酸炫富！許志豪全說了

1男3女去清境「他被要求睡車上」　萬人讚結局

即／害死台南女警女大生將現身　赴靈堂上香

84歲妹殺92歲姊　已達高度依賴等級

好天氣剩2天熱到33度　周日鋒面夜襲「全台轉雨」

男子疲駕肇事2死3傷　媽媽老公雙亡

20:39台灣東部海域規模6.1地震　全台有感

更多

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

6.1地震「今年規模最大」　氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面