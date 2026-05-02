「飯店炒蛋」製作過程曝光　網反胃：到底什麼鬼東西



▲最近國外一名自稱是飯店員工的女子，在TikTok分享如何製作早餐炒蛋。（圖／翻攝自TikTok／elizabeth.emmert）

圖文／CTWANT

喜愛出遊的民眾常有享用飯店免費自助式早餐的機會，其中炒蛋是不少人必拿的品項之一，然而，國外近期有一名自稱飯店員工的女子分享準備炒蛋的過程，才讓眾人震驚原來炒蛋不只有雞蛋，看完直呼以後不敢吃了。

根據外媒《紐約郵報》報導，近期影音平台TikTok有一段影片吸引近1200萬人次觀看，由一名自稱是飯店員工的女子埃默特（Elizabeth Emmert）拍攝製作，她在影片上警告觀眾，看完可能會「再也不想吃飯店自助餐炒蛋」；接著埃默特公開了製作手法，她先拿出一包密封的黃色液體塑膠袋放進微波爐加熱，數分鐘後剪開袋子，將凝固的蛋塊倒出，再用壓碎器搗成碎塊。而這些東西就是自助餐檯上的炒蛋，全程未使用新鮮雞蛋與任何調味。

「炒蛋」的超簡單製作過程曝光後，影片底下有一票網友坦言感到反胃，不少人更質疑「那到底是什麼鬼東西？」、「我以前吃的炒蛋不是蛋？」也有人表示，「完全破壞了我的食慾」。部分網友更諷刺這道菜的隱藏成分是微塑膠，認為若將富含塑膠包裝的加工食品加熱，有害微粒容易滲入食物中，長期攝取可能影響血糖並損害肝臟。

不過，在眾多負面評價中，仍有少數民眾抱持不同看法，他們覺得只要食物吃起來美味，並不在意廚房是採用哪種方式進行烹調與準備，前提是不要讓他們知道比較好。這段短影片揭露飯店免費早餐熱門品項的製作內幕，不禁讓大眾重新審視出遊住飯店時的食品安全與品質。

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