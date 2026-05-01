25歲就當選　「最年輕里長」郭書成宣布投入2026選戰

▲新北市汐止區湖興里里長郭書成宣布參選議員。（圖／郭書成團隊提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市汐止區湖興里里長郭書成今（1日）上午宣布，將投入2026年新北市議員選舉，參選新北市第11選區（汐止、金山、萬里），把里政經驗擴大至市政層級，推動以人為本的公共治理。

郭書成表示，他長期關注居民日常生活需求，從道路安全、人行環境到公園與活動中心改善，累積多項具體成果。他指出，里長工作直接面對民眾最真實的生活條件，而這些改變背後，來自對「人本交通」、「生命安全」與「地方認同」等價值的長期實踐。

郭書成介紹，他任內推動湖興里公共空間改善，包括優化人行道系統、提升公園照明與安全性，並在活動中心導入長者肌力與健康促進課程，強調以居民實際需求為優先。他表示，政策不只是理念，更要能轉化為民眾可感受的生活品質提升。

針對未來市政規劃，郭書成提出，汐止交通問題應採整體性改革，而非僅依賴捷運建設。他主張從公車路網重整、乘車體驗優化、司機工時與職安改善等面向著手，並透過交通工程與制度設計同步提升道路安全與運輸效率。

在公共建設方面，郭書成強調汐止、金山、萬里長期面對多雨氣候，現行設計普遍未能因應環境需求，未來應導入氣候適應思維，改善如汐科車站雨遮不足等問題，並全面檢討公園與公共設施配置，提升使用便利性與耐久性。

郭書成指出，當前台灣社會受社群媒體影響，公共討論趨於分眾與對立，但基層治理提供了另一種可能。他以湖興里經驗為例，透過實體活動與民防演訓，促進居民參與公共事務，強化社區認同，讓公共議題回到具體且可實踐的層次。

郭書成表示，將以「把價值落實在生活中」為核心理念，從基層出發，推動更安全的交通環境、更友善的公共空間，以及更具韌性的社區治理。他強調，希望透過進入議會，爭取更多資源與制度改革空間，為汐止、金山、萬里帶來實質改變。