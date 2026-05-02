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菸友無處抽崩潰？西門町吸菸室遭批限時、又小又遠　北市府逐一回應

▲▼北市府建設的吸菸區已接近完工，預計近期將進行測試。（圖／北市府提供）

▲北市府建設的吸菸區已接近完工，預計近期將進行測試。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

台北市衛生局日前公告，西門町商圈將自今年6月起全面禁菸，成為北市首個「常態性無菸商圈」，但會設3處戶外負壓式吸菸室，讓吸煙、不吸菸者分流。針對吸菸室被質疑有時間限制、空間不足等，北市研考會主委殷瑋說，多數先進國家的吸菸室也有開放時間限制，西門的吸菸室也可站超過10個人以上；他強調，無菸城市是願景，但不可能一步到位，下一波也會公告其他區域。

根據北市工務局新工處建設進度，負壓式吸菸區預計先在捷運西門站周邊設置3處，包括近4號出口處、中華路與峨眉街交叉口、武昌街與漢中街交叉口；中山商圈部分2處，近捷運中山站4號出口處、近雙連站1號出口處；另外，在天津街市民大道交叉口前也將設置1處，預計在完成相關測試後於5月擇日啟用。

台北市長蔣萬安今受訪說，去年開始規劃無菸年貨大街、無菸燈會，現在選定西門町、中山商圈，在5月份啟用戶外負壓式吸菸區。另外，也選定一橫一縱，信義路、敦化南北路規劃開放式的吸菸區，所以逐步會擴大整個無菸的範圍，也希望能逐步實現無菸城市的願景。

針對負壓式吸菸室有使用時間限制一事，殷瑋解釋，日本的負壓式吸煙室也非24小時，多數只開到晚上10、11點。基於安全、維管管理及清潔考量，還有使用者觀感整體考量，其他國家在做吸煙室時也有時間限制。

至於被質疑吸菸區太遠，殷瑋說，以西門町4號出口為例，步行的距離多在3到5分鐘以內；若真的認為太遠，後續市府會再想看看有沒有其他處理方式。

此外，吸菸室的空間大小部分，殷瑋表示，以西門錢櫃前的吸菸室為例，是2公尺乘8公尺，一次同時約可以站超過10個人沒有問題。但考量商圈遊客多，可能可以請抽菸的朋友們體諒一下、稍微排個隊。

殷瑋提到，負壓式吸菸室、吸菸區等會逐步滾動進行，無菸城市是願景，但不可能一步到位，先公布商圈為核心的區域，同時局處也在進行作業，下一波也會公告其他區域，「突然不做才是朝令夕改，這是令上加令、不斷推進」。

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