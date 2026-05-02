自嘲比不上總統狗　陳佩琪：斑斑大人求您幫我賤狗老公說幾句話

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案，一審被判17年，妻子陳佩琪因心疼丈夫遭遇，多次在臉書上幫夫喊冤，日前PO出泳裝照但同樣在談官司，卻提到總統賴清德的傷殘狗斑斑，稱「我的先生、柯文哲，在你們這些人心目中竟比賴清德的那隻殘障三腳狗斑斑都還不如」引發議論。後續她又在下留言，被抓去關快一年的老公如同「賤人賤狗」般被司法凌虐，「斑斑大人，出來幫我那可憐的賤狗老公說幾句話啦，求求您了」。

陳佩琪在該PO文下方留言表示，經過這幾天、這麼多人幫您出氣，把我這人類罵到體無完膚，數天數十則，有些還高掛頭版頭條數天，譬美阿北「醫生去醫院看病人」這種的，「斑斑，您受如此待遇，心情應該好多了吧？」

陳佩琪說，聽說您（斑斑）還接收到您最喜歡的牛肉乾點心，且總統大人還百忙之中秀秀您，帶您出門去散心，還提醒您深怕您滑倒了，這麼好的待遇，羨慕死我了，所以您應該是走出陰霾、變好心情了吧？

「至於我這人類啊，雖跟您一樣殘障，且是比您還凄慘的多重殘疾，但是待遇實在不如您啦。」陳佩琪自嘲，自己被綠媒網軍柯黑名嘴攻擊到體無完膚，「他們都幫您（斑斑）在罵我耶，讓我好生羨慕您喔！」

陳佩琪說，自己只不過說她那被抓去關快一年的老公，如同「賤人賤狗」般被司法凌虐著，也舉了實際例子說明，像檢查官想像一下理由就亂來搜索，法官關他一整年，法庭上問了個老半天，結果只聽柯黑講的，「啊哈，不就是『賤人賤狗』、『豬狗不如』嗎？」

陳佩琪表示，「斑斑，您評評理，我有說錯嗎？今天看到您和我老公所受待遇之不同，知道我所言不假吧？嗚嗚，斑斑大人，出來幫我那可憐的賤狗老公說幾句話啦，求求您了！」