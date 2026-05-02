帳戶給妻繳房款「她領百萬還把車賣了」　男提告被法官打臉

▲屏東地方法院。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

林姓男子指控前妻擅自提領逾百萬元，還把小貨車賣了，提告求償126萬餘元。屏東地方法院審理，逐一檢視雙方攻防與證據後，認定關鍵事證不足，無法證明對方違法或不當得利，判決林男敗訴。

林男起訴主張，婚姻期間將其郵局帳戶交由陳姓配偶保管，僅授權支付預售屋款項，卻遭對方自2021年7月至2023年1月間多次提領及轉帳，累計高達106萬9,360元，且未用於購屋，另指控對方將登記在其名下的小貨車擅自開走並變賣20萬元，構成侵權及不當得利。

陳婦強調，帳戶資金本就用於家庭開銷，包含生活費、子女支出等，並未限定用途，且前夫仍可透過網路銀行操作帳戶，並非完全由其掌控。

雙方更在法庭上針對「是否限制用途」展開攻防，林男主張每月家庭支出約6至7萬元，推算部分月份提領金額高達15萬至20萬元，明顯超出合理範圍；但陳婦則提出對話紀錄，顯示原告多次要求匯款並說明用途，證明其為家庭財務主要管理者。

另一爭點在於小貨車歸屬。陳男主張車輛由其出資購買，僅借名登記在前妻名下，且由其負責使用與維修；但陳婦反駁該車為其出資購得，並提出相關對話紀錄佐證。

法院認為，原告雖提出維修單據與使用照片，但僅能證明使用事實，無法證明雙方有借名登記的合意關係，也無法確認購車資金來源。且林男也主張曾傳訊終止對帳戶的授權，但檢視訊息內容，僅提及將重新辦理存摺與提款卡，並未明確表示停止授權使用帳戶。

綜合各項爭點，法院認定原告未能具體證明被告提領款項屬於「無法律上原因」，亦無法證明小貨車所有權歸屬於己，依舉證責任分配原則，判決駁回全部請求。