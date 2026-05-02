皮克敏攻陷阿里山林鐵！騎腳踏車跨越鐵軌　超扯畫面曝光

▲昨日發生民眾疑似為玩「皮克敏」騎腳踏車闖入阿里山林鐵。（圖／嘉義林鐵處提供，下同）

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

嘉義阿里山林業鐵路昨(1)日有民眾疑似為了遊玩近期熱門手機遊戲「皮克敏」，騎腳踏車闖入軌道區域，不僅影響工程進行，也危及自身與行車安全，被民眾拍照PO後慘被炎上。林鐵單位表示，已掌握相關情況，將函請警方依法查處，最高可處5萬元罰鍰。

林鐵及文資處指出，昨日晚間7時44分，光纖建置工程廠商於37.4公里處（水社寮至交力坪段）進行夜間施工時，發現有民眾疑似為了玩手遊「皮克敏」，騎腳踏車闖入軌道範圍活動，現場人員立即關切並通報處理。由於該路段當時正進行工程作業，突如其來的人車闖入，已對施工安全造成影響，也增加意外風險。

林鐵單位強調，依據《鐵路法》第70條規定，未經許可進入鐵路軌道範圍，最高可處5萬元罰鍰，騎乘腳踏車進入同樣屬違規行為。本案將函請警方協助調查，釐清相關責任。

此外，林鐵提醒，阿里山林業鐵路除固定班次列車外，平時仍有不定期行駛的工程列車、工作台車及測試列車，民眾若擅自進入軌道區域，極可能發生危險。呼籲遊客與民眾切勿為了追逐遊戲或拍照打卡而違規闖入，應遵守相關規定，共同維護自身及鐵道行車安全。