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中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」　睡官員103次、貪汙76萬

中國第一個被槍決女星「把肉體當籌碼」　睡官員103次貪汙76萬遭判死刑

▲影壇女神淪階下囚！中國首位被執行死刑的女星程春蓮，因貪婪葬送演藝路。（圖／翻攝自百度百科）

文／鏡週刊

中國女星程春蓮當年憑《劉三姐》走紅，成為家喻戶曉的銀幕女神，演藝生涯備受看好，不過為了賺快錢，不惜以身體作為交換籌碼，與官員及商人的不正當往來高達103次，最終因被舉報遭判死刑，成為中國歷史上第一位被槍決的女明星。

綜合陸媒報導，程春蓮1955年出身湖北貧寒農村，16歲進入黄石歌舞团，並在當年憑《劉三姐》一角嶄露頭角，不過程春蓮在事業如日中天之際，在1988年轉戰石油產業工作，並利用明星光環迅速擴展人脈，甚至不惜以身體作為交換籌碼，與官員及商人的不正當往來高達103次，非法取得內部石油指標，再以高價倒賣其他公司，從中間收取價差。

程春蓮短短2年就非法貪汙約76萬元，當年該天文數字曝光，引發譁然，不過法網恢恢，程春蓮遭到舉報，警方隨即展開調查，從立案偵查到最後結案，長達近34個月，跨了4個年頭，最終程春蓮遭判處死刑。

據了解，程春蓮在法庭聽聞宣判時，在庭上當場崩潰大喊「這不公平！」1989年程春蓮在黃石郊外刑場伏法，除了成為中國史上首位被槍決的女星，該案件也成為中國6大經濟犯罪案之一。


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