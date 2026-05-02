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質疑軍購條例決議被公開否定　國民黨考紀會：把國防變政治表演

▲▼ 國民黨考紀會主委張雅屏 。（圖／翻攝張雅屏臉書）

▲國民黨考紀會主委張雅屏。（圖／翻攝張雅屏臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨內針對軍購尚未達共識，中廣前董事長趙少康日前公開質疑，軍購特別條例草案並無所謂「黨版」，應尊重國民黨立委想法。國民黨考紀會主委張雅屏表示，黨團3月5日已做出決議卻被個別人公開否定，是誰在否定黨團的決策？誰把國防變成政治表演？

張雅屏說，不是要不要軍購，而是怎麼負責，他從「黨版」爭議談國民黨的決策紀律。有綠委見縫插針問：如果是蔣中正、蔣經國面對今天的兩岸與國際局勢會怎麼選？張說，他們一定支持軍購，因為國防不能鬆，但他們不可能接受「沒有要價書的軍購」。原因很簡單，預算必須可控，決策責任必須清楚，軍購不能變成空白授權。

張雅屏認為，嚴審，不是阻擋，而是基本原則。兩蔣最不能接受的，其實是現在這種狀況。今天真正的問題，不在條文，而在「失序」：黨團已決議，卻被個別人公開否定；對外訊號混亂，讓外界看不懂台灣立場；國防議題被政治操作，失去戰略高度。這三件事，正是兩蔣時代最嚴格避免的。

張雅屏強調，如果兩蔣在，一定會嚴審特別條例，絕不會通過沒有報價書的軍購；但也不會讓黨內決策在媒體上被推翻。今天的「3800億＋N」，本質上正是：分階段、可審查、有條件、可負責的決策模式。

張雅屏表示，當黨團3月5日已經做出決議時，究竟是誰，在否定黨團的決策？又是誰，把國防變成政治表演？黑色一點，若兩蔣在世，也沒可能有民進黨1.25兆這種被質疑為預備貪污性軍購案。

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軍購條例國民黨考紀會國防

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