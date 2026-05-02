幕後／沈伯洋北市登場時機曝　綠營北台灣選戰布局「她是核心」

▲綠委沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

相較2022年，民進黨此次提早布局年底縣市長選舉，多數縣市已經確定人選，台北則有多位選將被討論，「但能選的不想選、想選的不能選」，目前提名綠委沈伯洋參戰態勢明朗，據了解，預計5月中旬就會正式提名。即便黨內疑慮未消，甚至憂心選情外溢，但幾乎定於一尊，沈伯洋重塑人設、勤跑基層，起手式解決北市鼠患問題，也獲肯定。在沈伯洋將承擔後，綠營北台灣佈局已經明朗，就是以選情正盛的蘇巧慧為主軸，提出跨區政策衝刺選情。

據了解，在黨內寄予厚望的行政院副院長鄭麗君，因台美關稅議題，參選機率直線下降，且北市立委吳思瑤、王世堅拒絕情況下，沈伯洋早在3月底、4月初接獲總統賴清德電話徵詢，賴也致電給北部民代、輔選要角告知此事，當時黨內各派系民代、北市小雞私下都是憂心忡忡，不只北市選情恐「向下破盤」，更可能一路外溢，衝擊全台選情。

對於基層憂心不已，一名黨政高層坦言，「真的沒有人了」。另名一向被視為「友賴」的派系人士分析，如果這局打贏蔣萬安的機會已經很低，那守住基本盤就很重要，民進黨在台北市四成基本盤若能守住，那大概也不算輸太難看。但說到此處，他也再強調一次，「要能守住基本盤才行」。

小雞憂心，若提名沈伯洋，每天選戰節奏就是回應爭議跟防守，談何擘劃跟願景？」尤其沈伯洋高仇恨值，藍營小雞摩拳擦掌火力轟炸，不只北市綠營小雞憂心，近一個月來，總統賴清德幾次下鄉輔選或出席活動，都會有地方重量級大老、輔選人士苦勸賴清德「那個Q毛（指沈伯洋）真的不行啦！」

沈伯洋高仇恨值，黨內也不是毫無所察，在正式出場前的準備期間，要求沈伯洋「少談統獨、多說市政」，重新塑造人設，而沈伯洋近一個月來確實也變「髮」圖強，改變外型後，積極拜會北市民代、綠營小雞、走訪地方行程，媒體上與台北市長蔣萬安切磋市政，且立刻就針對解決鼠疫等環境問題發表政策與想法，儘管目前效果差強人意，黨內對沈伯洋空戰團隊的打法也意見不小，「但至少有心要改也真的有改，這很重要」一名綠營小雞如此說道。

該名議員分析，沈伯洋縱使有千百個不好，他願意為黨承擔，應該給他掌聲，而且沈樂於傾聽議員、基層的建言，也沒有特別受到什麼派系制肘，若能親聽民瘼，未必不能提出一些足夠接地氣的政策，加上在社群活躍，跟綠營支持者互動很不錯，既然他願意拚，相信選民看到他的努力後也願意給機會，維持基本盤應該不是大問題。

至於外界憂心衝擊新北選情，尤其蘇巧慧勢頭正盛，不管親藍營、親綠營，幾份民調都顯示蘇巧慧已經反轉，此時若提名沈伯洋，是否會受影響？一名蘇系人士直言，其實蘇系對北市提名沈伯洋反彈不大，「不要突襲也別拖到7、8月提名就好」，既然提前得知就能事先準備，地方大選未必能誰影響誰，「最差也就是這樣了」。

在幾乎確定由沈伯洋「承擔」北市選戰後，民進黨在北台灣布局也相對明朗，就是以基層實力最強、選情相對樂觀的蘇巧慧為主軸、合縱連橫提出跨區域政策或選戰方針，力拼在普遍藍營優勢的北台灣「藍天換綠地」。