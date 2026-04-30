陸國務院官員調整　張柱、張成中上任農業農村部及應急管理部長

▲張柱接任農業農村部部長。（圖／翻攝魯網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院近期人事再調整，大陸全國人大常委會通過任命新任農業農村部與應急管理部部長，由張柱及張成中分別接掌黨組書記、黨委書記和部長一職，前農業農村部長韓俊遭免職。據悉，張柱及張成中皆具地方首長及黨務完整歷練資歷。

《澎湃新聞》報導，十四屆全國人大常委會第二十二次會議4月30日上午經表決，決定任命張柱為農業農村部部長、張成中為應急管理部部長。

▲張成中接任大陸應急管理部部長。（圖／翻攝國新網）

公開資訊顯示，張柱，1968年2月出生，現年58歲，寧夏同心人，具中央黨校研究生學歷，長期在寧夏任職，歷任寧夏自治區農牧廳副廳長、固原市委副書記、市委書記及中衛市委書記等職。

張柱2017年起躋身寧夏回族自治區黨委常委圈，之後任銀川市委書記。直至2021年，張柱轉赴新疆，歷任新疆維吾爾自治區黨委常委、組織部部長、副書記及烏魯木齊市委書記等職。

張成中，1970年10月出生，現年56歲，具工商管理碩士學歷，曾在石油系統任職，後轉入地方政府工作，歷任遼寧阜新市委常委、常務副市長、市長等職，2021年任盤錦市委書記，同年升任遼寧省委常委、秘書長，直至2023年跨省至河北任職，歷任河北省委常委、副省長及唐山市委書記。