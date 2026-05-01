台灣葡萄柚汁進口大洗牌！日本「狂飆2倍」躍居第二　南非慘跌63%

▲日本葡萄柚汁進口額超車南非。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者許敏溶／台北報導

南非迎合中國打壓台灣，也帶動台灣在兩國之間貿易的改變。根據農業部最新統計，今年第一季葡萄柚汁進口額僅較去年小幅成長6%，但是在進口來源國部分，除以色列穩居冠軍外，日本正式擠下南非，成為台灣第二大葡萄柚汁進口國家，較去年同期激增195%，南非則是慘跌63%。

南非為親中而打壓台灣，包括將台灣駐點辦事處降等、更名，更移除首都駐處等措施。而在兩國之間的貿易也產生變化，反映在今年第一季的進口商品上，被外界認為是我國祭出相關措施反擊。

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根據農業部最新統計資料，今年第一季葡萄柚汁進口額56.5萬美元，比去年同期微幅增加6%，但在進口來源國家卻出現重新洗牌。其中以色列仍穩居最大進口來源國，第一季進口額為25.6萬美元，年減29%，占總進口比重為45%，第二名則是日本，進口額為13.3萬美元，較去年同期暴增195%，不僅取代去年第二名的南非，排名也從2025年的第四名，今年第一季進步到第二名。

至於南非部分，根據農業部最新資料，今年第一季葡萄柚汁進口台灣總額為2.3萬美元，不僅較去年同期腰斬，更慘跌63%，排名也從去年第二名退步到今年第三名。