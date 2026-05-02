北市「安鼠之亂」投入大量老鼠藥　她示警貓狗飼主：具極強累積毒性

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者劉耿豪攝）



記者杜冠霖／台北報導

北市大安區一月底爆發漢他病毒致死案例，加上多處頻傳老鼠蹤跡，讓北市「安鼠之亂」持續延燒，而台北市政府也在第一時間投入大批老鼠藥。醫師背景的台灣基進議員參選人吳欣岱今（2）日表示，現行使用的鼠老鼠藥屬「第二代抗凝血劑（SGAR）」與一般醫療用藥不同，具極強的累積毒性且極難代謝，滅鼠應是一項科學手段而非政治攻防，呼籲市府應借鏡國際經驗，避免因不當用藥導致毛小孩中毒甚至引發生態鏈崩潰。

吳欣岱指出，許多人知道老鼠藥是抗凝血劑，但醫療現場使用的抗凝血劑在人體內代謝極快，大約一天多就能排出。然而，目前北市府針對鼠患所使用的第二代抗凝血劑（SGAR），是專門設計用來毒殺動物的劇藥。

吳欣岱示警，這類藥物在體內只需極小劑量就能產生強大的抗凝血效果，且藥物成分極難被代謝，會在生物體內長期累積，這種藥物的特性使得環境中的風險大幅提升，對非目標生物構成嚴重威脅。若民眾帶著貓、狗外出散步時不慎誤食這些投放的老鼠藥，極有可能導致寵物出現內出血，甚至因大出血而死亡。

吳欣岱認為，在公園、巷弄等公共空間大規模灑藥，若無嚴謹的配套與防護標示，將使無辜的毛小孩曝露在致命的風險中。她主張，市府在執行公共衛生政策時，不應忽視對市民家庭成員（寵物）的生命安全保障。

吳欣岱指出，澳洲、加拿大等國家早已因生態考量停止使用或禁止販售此類藥物。城市生態系統中老鼠亦有天敵，如猛禽、蛇類等；當老鼠吃了二代藥物後，體內累積的毒素會傳遞給捕食牠們的天敵，導致天敵大量死亡。她認為，這種做法是「治標不治本」，長期而言因天敵消失，反而可能導致鼠患不減反增，陷入惡性循環。

吳欣岱強調，滅鼠是一門科學手段，不應僅靠政治口號或粗放式灑藥來處理。她呼籲相關單位檢討藥物選用與投放指引，勿再以政治口水託辭問題改善。