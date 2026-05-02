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女大生道歉「女警母全程拒看」　姊淚崩：我妹妹沒人可以牽了…

▲▼ 台南女警鄭詠心被輾斃，戴女2日上午抵達靈堂道歉，鄭女手足受訪。（圖／記者林東良攝）

▲戴女2日上午抵達靈堂道歉，鄭女手足受訪。（圖／記者林東良攝）

記者林東良、黃資真／台南報導

台南市警局育平派出所28歲女警鄭詠心，4月28日清晨騎車遭20歲戴姓女大生從後方追撞摔車，再被遊覽車輾過，引發社會關注，戴女事發後態度被全台輿論撻伐。今(2日)上午10點左右，戴女與父母抵達女警靈堂上香道歉，離去後鄭女手足直言「沒感受到誠意」。

上午10點左右，戴女一路上緊牽著父母的手抵達鄭女靈堂，向家屬致意後再上香，拜完後鄭女家人把站在外圍的母親拉到3人面前，一家三口不斷鞠躬道歉，但鄭母全程不願直視他們，看向別處，然而情緒仍忍不住再度潰堤，直接轉身離開哭泣。

▲▼害女警車禍亡，女大生戴女來上香。（圖／記者林東良翻攝）

▲戴女與父母頻頻鞠躬道歉。（圖／記者林東良翻攝）

戴女與父母離去，鄭女哥哥受訪提到對方父親打了2通電話來，直到昨天下午第3通是戴女本人撥打，詢問能不能前往上上香，他們才答應，雖然戴女表示不會逃避、會做該做的事情，但他直言「沒有感受到誠意」，目前大家也都放不下，過程中他一度哽咽，弟弟在旁邊拍肩安慰。

姊姊則流淚表示，看到對方從出事當下到走進來靈堂，都有媽媽可以牽著她的手，陪她面對這一切的事情，「我想到我妹妹沒有人可以牽著她的手走接下來的路...」說到一半，姊姊哽咽無法繼續回應，搖頭強調依舊無法接受對方的道歉；弟弟則回應後續交給司法處理。

▲▼ 台南女警鄭詠心被輾斃，戴女2日上午抵達靈堂道歉。（圖／記者林東良攝）

▲戴女從抵達殯儀館開始，全程都緊牽著父母的手。

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