把人調去公墓！雲林褒忠鄉長涉職場霸凌　監院通過彈劾

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

雲林縣褒忠鄉長陳建名被職員指控涉職場霸凌，甚至懲罰性調度，把職員從原本的公所調動至公墓等。監察院30日指出，鄉長本應注意維護公務職場並保護部屬執行職務時不受不當騷擾或精神上不法侵害，卻因涉入刑事案件之個人原因，致職員因而遭工作不合常理調動等情，造成職員身心權益、公所機關形象與聲譽均嚴重受損，確未謹慎公正行使職權，惡化職場工作環境，核有重大違失。監察院通過監委提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳建名為褒忠鄉公所首長，本應注意維護公務職場並保護部屬執行職務時不受不當騷擾或精神上不法侵害，卻因陳建名涉入刑事案件之個人原因，致所屬A員因此遭受工作不合常理調動。

包括：（1）遭2次調至公所外從事公墓（含生命園區）業務；（2）自願降調至雲林縣虎尾鎮公所之商調函旋即遭駁回；（3）被單獨調至褒忠鄉公所3樓禮堂且無辦公設備亦無其他同事逾1週之客觀情狀、A員主觀感受及一般社會通念，已造成A員身心權益、褒忠鄉公所機關形象與聲譽均嚴重受損。

彈劾案文提到，陳建名確未謹慎公正行使職權，惡化A員職場工作環境，經雲林縣政府調查具霸凌行為態樣、具持續性、具故意、具損害結果，評議被彈劾人對A員職場霸凌成立。核其所為，違反公務員服務法第1條、第6條等規定，損害公務員名譽及政府信譽，違失情節重大，已構成公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由。為整飭公務紀律，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。