　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

把人調去公墓！雲林褒忠鄉長涉職場霸凌　監院通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

雲林縣褒忠鄉長陳建名被職員指控涉職場霸凌，甚至懲罰性調度，把職員從原本的公所調動至公墓等。監察院30日指出，鄉長本應注意維護公務職場並保護部屬執行職務時不受不當騷擾或精神上不法侵害，卻因涉入刑事案件之個人原因，致職員因而遭工作不合常理調動等情，造成職員身心權益、公所機關形象與聲譽均嚴重受損，確未謹慎公正行使職權，惡化職場工作環境，核有重大違失。監察院通過監委提案彈劾，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，陳建名為褒忠鄉公所首長，本應注意維護公務職場並保護部屬執行職務時不受不當騷擾或精神上不法侵害，卻因陳建名涉入刑事案件之個人原因，致所屬A員因此遭受工作不合常理調動。

包括：（1）遭2次調至公所外從事公墓（含生命園區）業務；（2）自願降調至雲林縣虎尾鎮公所之商調函旋即遭駁回；（3）被單獨調至褒忠鄉公所3樓禮堂且無辦公設備亦無其他同事逾1週之客觀情狀、A員主觀感受及一般社會通念，已造成A員身心權益、褒忠鄉公所機關形象與聲譽均嚴重受損。

彈劾案文提到，陳建名確未謹慎公正行使職權，惡化A員職場工作環境，經雲林縣政府調查具霸凌行為態樣、具持續性、具故意、具損害結果，評議被彈劾人對A員職場霸凌成立。核其所為，違反公務員服務法第1條、第6條等規定，損害公務員名譽及政府信譽，違失情節重大，已構成公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由。為整飭公務紀律，爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朱宇謀遭控家暴又說謊！林倪安提告首開庭…稱美女主播關心被打臉
林逸欣父癌逝！曾急診住院兩週　林媽媽淚崩緊抱夫：你要一直陪我
今天武財神生日！　5徵兆代表財運降臨
高嘉瑜讚沈伯洋「懂初音、平民出身」！他揭背後深意：簡直高級酸
今年首波「梅雨季」要來了！　中部以北「降溫雷雨」時間曝
惡夫家暴性侵還頻偷吃　人妻付536萬「離婚求生」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公部門霸凌遍地開花！從勞動部到外交部　近2年職場霸凌案一次看

把人調去公墓！雲林褒忠鄉長涉職場霸凌　監院通過彈劾

不合意就開除？　黃健豪批季麟連失當：傷害同志情誼

彭博專訪談訪美拜會層級　鄭麗文：當然希望是川普總統

國民黨深夜回擊趙少康　「以前什麽時候有黨版過」說法違背實務

「拿手機的年輕人」民調大贏　李四川：有點驚訝

高嘉瑜讚沈伯洋「懂初音、平民出身」！他揭背後深意：簡直高級酸

「要開除韓國瑜先開除我！」趙少康嗆爆黨內　韓親回52字曝心聲

鄭麗文訪美盼「能拜會最高層」：可能的話希望是川普總統

巴拉圭總統5/7來台國是訪問　賴清德將頒贈采玉大勳章、軍禮歡迎

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

鄰居變戰友！直擊新北韌性社區 防災士自助互助守護家園第一線

大貨車右轉撞機車！婦胸凹陷肩變形慘死　內輪差奪命畫面曝

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

營長播「八佰」被記申誡！　徐斯儉：降格八百壯士史實國民黨能接受？

新北「極樂套房」曝！泰越8辣妹狂吸老司機...海削487萬皮肉錢

公部門霸凌遍地開花！從勞動部到外交部　近2年職場霸凌案一次看

把人調去公墓！雲林褒忠鄉長涉職場霸凌　監院通過彈劾

不合意就開除？　黃健豪批季麟連失當：傷害同志情誼

彭博專訪談訪美拜會層級　鄭麗文：當然希望是川普總統

國民黨深夜回擊趙少康　「以前什麽時候有黨版過」說法違背實務

「拿手機的年輕人」民調大贏　李四川：有點驚訝

高嘉瑜讚沈伯洋「懂初音、平民出身」！他揭背後深意：簡直高級酸

「要開除韓國瑜先開除我！」趙少康嗆爆黨內　韓親回52字曝心聲

鄭麗文訪美盼「能拜會最高層」：可能的話希望是川普總統

巴拉圭總統5/7來台國是訪問　賴清德將頒贈采玉大勳章、軍禮歡迎

公部門霸凌遍地開花！從勞動部到外交部　近2年職場霸凌案一次看

周焦點／歐系進口90萬內　LEXUS大改款新車上市　福特Focus停賣

川普威脅撤駐歐美軍　點名德義西：對我們毫無幫助

出示員工證即可免費入園　勞動節連假全台樂園優惠一次看

不想撤兵伊朗？美防長拋停火計時論　參議院質疑法源

礁溪質感系溫泉飯店開箱！泡湯邊喝冰飲賞山景　早午餐吃到下午1點超chill

把人調去公墓！雲林褒忠鄉長涉職場霸凌　監院通過彈劾

毒蛇突襲！浪浪捨命「保護30孩童」搏鬥喪命　村民葬禮送別

朱宇謀遭控家暴又說謊！林倪安提告首開庭…稱美女主播關心被打臉

5/1武財神生日！命理師曝「先補財庫再求財」　做錯恐越補越窮

林逸欣醫生爸癌逝　影片超催淚：下輩子再當你女兒

政治熱門新聞

趙少康嗆聲護韓　韓國瑜親回52字曝心聲

合體沈伯洋藏話中話？他笑：熟悉的高嘉瑜回來了

鄭麗文訪美盼「拜會最高層」：希望是川普總統

國民黨深夜回擊趙少康　「以前什麽時候有黨版過」說法違背實務

才諷賴清德愛犬「殘障三腳狗」挨轟　陳佩琪今為自清爆自己有殘障手冊

「年輕人」民調大贏　李四川：驚訝

登共艦喊祖國強大恐沒退休俸　呂禮詩返台再發聲

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

獨／季麟連開砲黨內炸鍋！盧秀燕深夜電話力挺韓國瑜

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

季麟連轟韓國瑜「賣黨求榮」　綠委困惑：支持國防到底賣了哪個黨？

季麟連嗆韓國瑜惹議　鄭麗文緩頰：稍微衝動但語重心長

幕後／解放軍前副部長級將官親自出手　介入關切台灣對美軍購

巴拉圭總統5/7來台國是訪問　賴清德將頒贈采玉大勳章、軍禮歡迎

更多熱門

相關新聞

公務員考選制度　應該到檢討的時候了

公務員考選制度　應該到檢討的時候了

今年考選部已公布高普考進用名額，再創前幾年記錄。一方面反映公務部門求才若渴，各部門人才面臨青黃不接，另一方面，考選進來的人可能做得不夠久，兩、三年內離職率攀升。

台中局處頻出包！主管要基層偷拍辣妹照傳群組　局長備詢睡著被轟出場

台中局處頻出包！主管要基層偷拍辣妹照傳群組　局長備詢睡著被轟出場

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

關鍵字：

職場霸凌雲林褒忠鄉長彈劾公務員監察院

讀者迴響

熱門新聞

主播吳安琪被裁員！發文正式告別28年TVBS

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

謝和弦跨海告陳德修、汪東城　謝李榮浩助攻

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

新北「極樂套房」曝光　泰越8辣妹狂吸老司機

孫德榮突中風腦血栓緊急送醫！「虛弱躺病床照」曝光

三星4奈米良率破80％！IBM、百度大舉下單

全球首批低軌衛星離子推進器　製造商在台灣！

蔡阿嘎合體「千年一遇神乳」：活著真好　女優嬌喊期待

日圓貶破160關卡！官方怒拔刀「暴漲3%」

林逸欣揭爸爸「皮夾的秘密」網哭：不敢想像多痛

鴻海土城廠區被搜索「公司重訊回應」

林逸欣名醫爸爸過世精油膏會停賣？小編解答

即／王毅通話盧比歐！直指台灣是最大風險

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

更多

最夯影音

更多
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」
外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

外媒爆德國、捷克「拒絕賴清德過境」！外交部：對細節不評論

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警婚前遇車禍慘死！喊男友母親「100分媽媽」　甜蜜對話曝

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！未來婆婆崩潰：2個媽媽破碎的心

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

「好朋友來瞧橋」逾10萬人擠爆淡水 人龍綿延數公里！淡江大橋健行寫歷史

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面