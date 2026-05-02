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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兔寶貝成寵物界老三！飼主連署盼蓋「兔子公園」　北市府2理由拒絕

▲▼兔子,飼養,專家建議,棄養,認養。（圖／pexels）

▲近年飼養兔子的比例越來越高，有飼主連署希望設兔公園，但遭動保處拒絕。（圖／pexels）

記者陳家祥／台北報導

近年來民眾飼養寵物越來越多元，寵物兔已躍升僅次於狗貓的第三名，也因此有不少民眾希望能爭取友善空間，讓兔寶寶也有機會能在外散步。有民眾發起戶外兔子友善活動空間示範點」連署書，目標2000份，但目前僅398份，議員詹為元特別協助宣傳，盼市府除了解決已存在的需求外，也要看見正在出現的需求。北市動保處表示，綠地已做狗公園使用，沒有其他適合地點。

「支持台北市評估設置戶外兔子友善活動空間示範點」連署書，目前連署僅398份，目標2000份。詹為元表示，台北市民飼養兔子的族群正慢慢增加，從現有寵物登記資料來看，兔子已經是第三多民眾在飼養的寵物類型，甚至統計資料很可能被低估，因為目前兔子並沒有與狗狗和貓咪一樣強制植入晶片或登記制度，因此實際飼養數量可能遠高於統計。

詹為元說，近年來，不少飼主開始尋找「兔子保母」協助照顧，相關需求在網路社群中持續出現，甚至有明顯增加的趨勢。此外，民間團體的調查也顯示，兔子的飼主高度集中在都會區，其中雙北市的比例相當高。從飼養分布與照顧需求的浮現，其實可以看出養兔族群正在變多。

詹為元提到，希望台北市能有更多對不同寵物友善的空間，甚至有人發起「兔子公園」的連署與討論。這些聲音不是要求市府一定要立即設置，而是希望「至少可以進行可行性評估」。

詹為元說，目前全台僅有台中市有設置兔子活動空間，他認為，雖然經驗未必可以完全複製，但至少提供了一個可以參考與評估的起點。一座城市的進步，不只是回應已經存在的需求，也包含願不願意看見正在出現的需求。兔子公園設置或許不是唯一的答案，但「願不願意開始評估」，本身就是一種態度。

對此，動保處回應，考量兔子運動量較小，對陌生或具噪音等週遭環境較為敏感，寵物兔建議在室內活動。台北市多數可用綠地已做為狗公園使用，沒有適合地點可供設置兔子公園；另外，盤點台北市有50個動物友善店家，可讓寵物兔進入使用，建議飼主可帶寵物兔到這些店家使用。

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