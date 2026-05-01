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賴清德稱進口發芽馬鈴薯是對岸造謠　藍轟：解決不了問題就解決人

▲▼總統賴清德出席「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者崔至雲／台北報導

近期美國馬鈴薯進口標準引發各界討論，總統賴清德今（1日）表示，發芽馬鈴薯可以進口「這都是謠言」，經國安團隊查察後，源頭就是「對岸」。對此，國民黨立委陳菁徽轟，「賴政府的治國之道真的簡單粗暴，解決不了問題，就解決提出問題的人」，現在說出真相的人，就要被貼上境外勢力，都是對岸放出謠言？

對於賴清德稱「進口發芽馬鈴薯」的消息來源是對岸，陳菁徽指出，「總統級的抹黑來了」，為民喉舌、關心人民食安，就要被貼標籤是境外勢力？發芽馬鈴薯之亂，人民擔心政府放寬馬鈴薯邊境檢驗的標準。以前只要發現有發芽，就會「整批」退回，新制卻改成腐爛、發霉或發芽，全送加工廠揀選。

陳菁徽表示，同一批中，但凡出現一顆「發芽馬鈴薯」，在相同的運送環境，馬鈴薯之間恐相互影響下，第二、第三顆甚至更多顆跟著發芽，這是非常合理的質疑，人民的擔憂也確實存在。結果，談判是賴政府談的，標準是賴政府農業部改的，現在說出真相的人，就要被貼上境外勢力，都是對岸放出謠言？

「賴政府的治國之道真的簡單粗暴，解決不了問題，就解決提出問題的人」。陳菁徽說，說服不了民眾，就把質疑的聲音打成境外勢力。這跟當初失言打掉雜質，不能說很像，只能說一模一樣。發芽馬鈴薯處理的稀稀落落，民眾質疑的聲音卻是快刀亂斬。賴總統還發下豪語，發芽馬鈴薯會一顆一顆檢查。今天勞動節休假，但是衛福部邊境檢驗人員拳頭都硬了起來，因為人力短缺，做不到就是做不到。上一個被衛福部打臉的是卓榮泰院長，本以為臉已經夠腫了，想不到賴總統親自示範。

陳菁徽說，衛福部長4月23日備詢時，已經說出：目前採取「批次抽驗」，依風險程度抽取約2%至10%進行檢測，若檢出異常，抽驗比例會提高至20%至50%，如風險仍高，則進一步提升至逐批抽驗，但不會是逐顆檢驗。所以賴清德承諾的，一顆一顆檢查，如果做不到怎麼辦？發芽馬鈴薯放總統府嗎？還是賴政府官員有GUTS一點，不要只吃洋芋片，下次就吃發芽馬鈴薯？反正網路上一大堆綠營側翼洗地吃了沒事，至今這些錯誤資訊也都沒人處理。人民食安，一步都不容妥協。

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