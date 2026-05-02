　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網傳「總統夫人在美購置億元豪宅」　總統府嚴正駁斥：停止散播錯誤資訊

▲▼ 總統賴清德發表元旦談話。（圖／記者黃克翔攝）

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳家祥／台北報導

針對近期網路謠傳「總統夫人在美置產、購置億元豪宅」，總府秘書長潘孟安嚴正聲明，總統及家人的財產申報歷來皆嚴格依照法律規定辦理，相關資訊完全公開透明，社會大眾皆可透過監察院公報查閱檢驗，絕無所謂隱匿購置房產之情事，「痛心呼籲政治人物與支持者，請停止散播這些未經查證的錯誤資訊」。

潘孟安說，假訊息不該成為政治攻防的工具，更不應成為撕裂社會的利刃。從過去造謠「賴清德兒子在美入籍」，到今日社群流傳「總統夫人在美置產、購置億元豪宅」，這些聳動的說法全都是子虛烏有的假訊息。一次次造謠、一次次轉傳，傷害的不只是個人名譽，更是台灣社會的信任。

潘孟安嚴正聲明，總統及家人的財產申報歷來皆嚴格依照法律規定辦理，相關資訊完全公開透明，社會大眾皆可透過監察院公報查閱檢驗，絕無所謂隱匿購置房產之情事。

「痛心呼籲政治人物與支持者，請停止散播這些未經查證的錯誤資訊。」潘孟安說，民主可以有不同立場，但不該靠假消息製造仇恨。隨意轉傳假訊息不僅無法解決問題，更可能觸犯法律責任，請大家不要相信、更不要轉傳，讓我們共同守護台灣的民主，不讓假訊息玷污了民主。

總統府發言人郭雅慧也說，有網友謊稱「總統家人於美國新購屋置產」，相關說法完全不實、惡意造謠，「總統及家人財產均依法申報、公開透明，請勿散布未經查證訊息，避免觸法」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
392 1 4415 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄嚴重車禍「再增一死」！
6.1地震「今年規模最大」氣象署：3天內有規模5到5.5餘震

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網傳「總統夫人在美購置億元豪宅」　總統府嚴正駁斥

沈伯洋示警台北鼠患！　揭3大破口：不只投藥

陳以信赴IDU發表國情報告　籲國際支持國民黨和平路線

賴清德稱進口發芽馬鈴薯是對岸造謠　藍轟：解決不了問題就解決人

勞退舊制11.5萬人有望添百萬退休金　沈伯洋：盼適用新保障

TPASS升級搭高鐵？　李四川透露：與蔣萬安聯手研討計算中

第一槍！侯友宜挺軍購「跟院版差不多」　蘇巧慧讚：各黨應立場一致

無菸城市近了　北市5處戶外負壓吸菸室5月陸續啟用

備戰2026！國民黨、民眾黨合作延續包圍中央　民進黨拼翻轉藍天

雇主團體勞動節上街嗆移工福利太多　1人致詞遭民眾怒丟水球

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

屏東秘境獅王瀑布驚傳溺水！25歲男漂深潭　命危送醫搶救

談勁敵戴資穎退役　奧原希望喊話：有點寂寞！

川普考慮恢復軍事行動　伊朗嗆：美軍輸得很難看

左營車禍現場畫面

白色BMW高速猛撞路燈路樹！車體扭曲變鐵球　38歲男當場慘死

網傳「總統夫人在美購置億元豪宅」　總統府嚴正駁斥

沈伯洋示警台北鼠患！　揭3大破口：不只投藥

陳以信赴IDU發表國情報告　籲國際支持國民黨和平路線

賴清德稱進口發芽馬鈴薯是對岸造謠　藍轟：解決不了問題就解決人

勞退舊制11.5萬人有望添百萬退休金　沈伯洋：盼適用新保障

TPASS升級搭高鐵？　李四川透露：與蔣萬安聯手研討計算中

第一槍！侯友宜挺軍購「跟院版差不多」　蘇巧慧讚：各黨應立場一致

無菸城市近了　北市5處戶外負壓吸菸室5月陸續啟用

備戰2026！國民黨、民眾黨合作延續包圍中央　民進黨拼翻轉藍天

雇主團體勞動節上街嗆移工福利太多　1人致詞遭民眾怒丟水球

美伊戰爭部署阿曼灣？　中國「瞭望1號」狂搜美軍情報

桃園敬老愛心卡5/1起　可搭新北15條公車

桃園新闢桃小巴試辦「T801、T100」路線　5/1上路

高雄男疑疲勞駕駛猛撞行人、多輛汽機車　岳母女婿雙亡剩她獨活

展現ESG治理決心　昇捷建設完成碳盤查發布永續報告書

屏東潮州老街修復啟動　專家進駐讓歷史建築與地方共榮

龍岡米干黑白大廚、長街宴熱鬧登場　5/2日火把祈福等你來

搭新桃園幹線公車　5/1起月月乘車集點抽大獎

勞動節連假出遊　中壢監理站籲多使用公共運輸

網傳「總統夫人在美購置億元豪宅」　總統府嚴正駁斥

【會飛但不會降落XD】柯爾鴨直接墜鴨！摔地上秒起身裝沒事

讀者迴響

最夯影音

更多
高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象

高雄重大事故波及行人5傷　1人無生命跡象
女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

女大生撞死陽光女警炎上　關社群駁照上課還嘻哈吃鍋　癌母崩潰罵差勁「腦漿在地心很痛」

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

衛生局當天才長照評估！已達高度依賴等級　當晚84歲妹殺姊

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

忘記要放風！鳥寶氣炸開咬　奴才無奈：有人會哄嗎

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面