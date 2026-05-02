網傳「總統夫人在美購置億元豪宅」　總統府嚴正駁斥

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥／台北報導

針對近期網路謠傳「總統夫人在美置產、購置億元豪宅」，總府秘書長潘孟安嚴正聲明，總統及家人的財產申報歷來皆嚴格依照法律規定辦理，相關資訊完全公開透明，社會大眾皆可透過監察院公報查閱檢驗，絕無所謂隱匿購置房產之情事，「痛心呼籲政治人物與支持者，請停止散播這些未經查證的錯誤資訊」。

潘孟安說，假訊息不該成為政治攻防的工具，更不應成為撕裂社會的利刃。從過去造謠「賴清德兒子在美入籍」，到今日社群流傳「總統夫人在美置產、購置億元豪宅」，這些聳動的說法全都是子虛烏有的假訊息。一次次造謠、一次次轉傳，傷害的不只是個人名譽，更是台灣社會的信任。

潘孟安嚴正聲明，總統及家人的財產申報歷來皆嚴格依照法律規定辦理，相關資訊完全公開透明，社會大眾皆可透過監察院公報查閱檢驗，絕無所謂隱匿購置房產之情事。

「痛心呼籲政治人物與支持者，請停止散播這些未經查證的錯誤資訊。」潘孟安說，民主可以有不同立場，但不該靠假消息製造仇恨。隨意轉傳假訊息不僅無法解決問題，更可能觸犯法律責任，請大家不要相信、更不要轉傳，讓我們共同守護台灣的民主，不讓假訊息玷污了民主。

總統府發言人郭雅慧也說，有網友謊稱「總統家人於美國新購屋置產」，相關說法完全不實、惡意造謠，「總統及家人財產均依法申報、公開透明，請勿散布未經查證訊息，避免觸法」。