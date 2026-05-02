傳季麟連原要教訓他！　國民黨「年輕戰將」發聲：支持韓國瑜

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳季麟連原要教訓他！　凌濤：支持韓國瑜

記者葉國吏／綜合報導　

國防特別條例預算引發國民黨內鬥，副主席季麟連日前揚言開除立法院長韓國瑜黨籍震驚各界。據悉多位黨員不滿凌濤與徐巧芯支持高額軍購案並與黨中央唱反調，才希望季麟連出面教訓。對此凌濤發文回應了。

▲▼國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨副主席季麟連中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝）

季麟連脫稿演出引發大驚
這場風暴起源於預算金額共識破裂，黨內存在3800億加N與8000億等不同版本。季麟連近期接獲基層抱怨，指稱桃園市議員凌濤公開喊話通過9000億軍購，甚至連立法委員徐巧芯也提出8000億版本，被視為扯黨中央後腿。

原本黨內期待季麟連以副主席身分約束年輕戰將，未料他在中常會環節「脫稿演出」，竟將矛頭指向韓國瑜並喊出開除黨籍，讓基層藍軍陷入恐慌。這場原意為「教訓」後輩的舉動，意外演變成黨務高層與國會龍頭的正面衝突。

▲▼娛樂稅法部分條文修正草案三讀，立法院長韓國瑜敲槌通過。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

二寶爸專注育兒與市政
對此凌濤在臉書發文回應，他強調自己一向主張編列9000億軍購預算來保衛中華民國，絕對尊重黨團運作，並表態全力支持韓國瑜院長在國會的調和鼎鼐。

凌濤在回應中幽默自嘲，透露近期二寶出生後，大寶難免感到被冷落，因此這幾天正帶著大寶妹進行教育旅行，並未過度關注所謂高層對他的針對性發言。他認為比起黨內紛爭，自己更在意生活化的政策落實。

國防特別條例預算引發國民黨內鬥，副主席季麟連日前揚言開除立法院長韓國瑜黨籍震驚各界。據悉多位黨員不滿凌濤與徐巧芯支持高額軍購案並與黨中央唱反調，才希望季麟連出面教訓。對此凌濤發文回應了。

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