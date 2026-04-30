逆子找爸討錢！縱火還丟廚餘桶　開庭辯「只是誤會」法官打臉

▲桃園市廖姓男子違反保護令，去年10月間三度向老父住處騷擾、縱火與傷害，老父憤而報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子常對老父、外籍看護騷擾，桃園地院於2024年2月核發違反保護令，但廖男去於年10月間仍三度向老父住處投擲噴燈，甚至縱火焚燒雜物，老父不堪騷擾傷害報警處理，桃園地檢署偵結依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌起訴。桃院地院審理時，廖男否認犯行，辯稱都是誤會，法官不採信其辯詞，審結依違反保護令罪，共3罪，應執行有期徒刑9月，得易科罰金，全案還可上訴。

檢警調查，48歲廖姓男子因為缺錢，時常騷擾老父與外籍看護，老父不堪騷擾向地院聲請保護令。桃園地院於2024年2月核發違反保護令，為期2年。但廖男仍無視保護令，於去年10月24日晚上10時30分許，前往老父中壢區住處，朝房間窗戶投擲噴燈，導致窗戶玻璃碎裂，導致躺在床上睡覺老父嘴唇遭玻璃劃傷、右側足部擦傷等傷害違反保護令。

同年月28日凌晨4時50分許，廖男再度前往老父住處，持打火機點燃置放門外之雨鞋、雨衣、塑膠袋及廚餘等雜物，因火苗未延燒住處而未遂，以此方式對老父與印尼籍看護造成精神上侵害，二度違反保護令；同日下午1時22分許，廖姓男子三度前往老父住處，向老父索討金錢未遂，竟踹踢老父機車與扔擲廚餘桶，導致老父為此受傷，經老父向警方報案提告。桃園地檢署依違反保護令罪嫌、放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌起訴，建請法院分論併罰。

桃院地院審理時，被告廖男否認犯行，辯稱都是誤會，法官依檢警提供事證，認定被告明知其業經核發保護令，仍向告訴人所居住之貨櫃屋房間窗戶扔擲噴燈、在住處外點燃雜物、向告訴人索討金錢、踹踢告訴人之機車、扔擲廚餘桶，足認被告主觀上有違反保護令之犯意，不採信其辯詞。

法官審酌，被告無視保護令之效力，對告訴人施以身體或精神上之不法侵害，復致告訴人心生畏懼；衡量被告犯後否認犯行，態度難認良好，復參酌被告自2017年3月起至2022年6月止，已對告訴人數次違犯違反保護令犯行，經法院判處罪刑確定且執行完畢，猶未知所警惕，竟再度對告訴人數次違反保護令犯行，堪認被告素行非良，法官審結，依違反保護令罪，共3罪，應執行有期徒刑9月，得易科罰金，本案仍可上訴。