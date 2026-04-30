　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逆子找爸討錢！縱火還丟廚餘桶　開庭辯「只是誤會」法官打臉

▲桃園市廖姓男子違反保護令，去年10月間三度向老父住處騷擾、縱火與傷害，老父憤而報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市廖姓男子違反保護令，去年10月間三度向老父住處騷擾、縱火與傷害，老父憤而報警處理。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市廖姓男子常對老父、外籍看護騷擾，桃園地院於2024年2月核發違反保護令，但廖男去於年10月間仍三度向老父住處投擲噴燈，甚至縱火焚燒雜物，老父不堪騷擾傷害報警處理，桃園地檢署偵結依放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌起訴。桃院地院審理時，廖男否認犯行，辯稱都是誤會，法官不採信其辯詞，審結依違反保護令罪，共3罪，應執行有期徒刑9月，得易科罰金，全案還可上訴。

檢警調查，48歲廖姓男子因為缺錢，時常騷擾老父與外籍看護，老父不堪騷擾向地院聲請保護令。桃園地院於2024年2月核發違反保護令，為期2年。但廖男仍無視保護令，於去年10月24日晚上10時30分許，前往老父中壢區住處，朝房間窗戶投擲噴燈，導致窗戶玻璃碎裂，導致躺在床上睡覺老父嘴唇遭玻璃劃傷、右側足部擦傷等傷害違反保護令。

同年月28日凌晨4時50分許，廖男再度前往老父住處，持打火機點燃置放門外之雨鞋、雨衣、塑膠袋及廚餘等雜物，因火苗未延燒住處而未遂，以此方式對老父與印尼籍看護造成精神上侵害，二度違反保護令；同日下午1時22分許，廖姓男子三度前往老父住處，向老父索討金錢未遂，竟踹踢老父機車與扔擲廚餘桶，導致老父為此受傷，經老父向警方報案提告。桃園地檢署依違反保護令罪嫌、放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪嫌起訴，建請法院分論併罰。

桃院地院審理時，被告廖男否認犯行，辯稱都是誤會，法官依檢警提供事證，認定被告明知其業經核發保護令，仍向告訴人所居住之貨櫃屋房間窗戶扔擲噴燈、在住處外點燃雜物、向告訴人索討金錢、踹踢告訴人之機車、扔擲廚餘桶，足認被告主觀上有違反保護令之犯意，不採信其辯詞。

法官審酌，被告無視保護令之效力，對告訴人施以身體或精神上之不法侵害，復致告訴人心生畏懼；衡量被告犯後否認犯行，態度難認良好，復參酌被告自2017年3月起至2022年6月止，已對告訴人數次違犯違反保護令犯行，經法院判處罪刑確定且執行完畢，猶未知所警惕，竟再度對告訴人數次違反保護令犯行，堪認被告素行非良，法官審結，依違反保護令罪，共3罪，應執行有期徒刑9月，得易科罰金，本案仍可上訴。

 【更多新聞】

抓到了！高鐵無線電遭盜接害3列車急停　檢拘提23歲男大生

2次撞擊奪命！男雨夜開車返家自撞電桿　下車查看再被撞噴慘死

內壢上野烤肉飯釀155人中毒　檢出「金黃色葡萄球菌」遭送辦

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
485 1 7823 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
辣油內驚見「完整大蟑螂」翻肚泡澡！釣出一票苦主　業者道歉
快訊／國3新店隧道「5車連環撞」　全線封閉
外資連4賣！累計砍台積電7.8萬張　本周從台股提款1922億
明起連3天回溫轉乾　下周變天全台降雨機率增
聯發科股價狂飆　最新財報公布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞女警後照常上課、開心聊天？　校方曝女大生「4/8就沒到校上課」

三度酒駕無照上路！逆撞雙載夫妻1死1傷　醉男賠600萬判7年4月

快訊／國3南新店隧道「5車連環撞」！　全線封閉

雲云前董座殺技術長判無期！還押露出慣常淺笑　遺孀親友淚灑法庭

高雄新增15處科技執法！7處5/1啟用　不禮讓行人最重噴6千

淡江大橋「星空音樂會」週末登場　新北警交管…接駁資訊看這裡

北市信義區鐵皮屋火警！中風男被燒死　家屬衝回家救人來不及

逆子找爸討錢！縱火還丟廚餘桶　開庭辯「只是誤會」法官打臉

快訊／涉用民間公司搶標案！桃警、2工程師遭約談聲押　法官飭回

拖板車沒固定好「鋼捲掉下來」砸爛護欄　超混亂現場畫面曝

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

18歲女學生遭色狼尾隨！外婆、里長制止「遭打成重傷」

【佛瑞德遊記】確定沒搞錯！這次居然讓FRED來當中年級實習生！他撐得過去嗎?

女警遭輾斃…男友曝出門原因「回家幫姊顧小孩」！心碎喊：她很顧家

【Fred吃上癮】FRED的神之舌挑戰！韓式甘醬變身「韓式甘醬煙燻辣炒鷄爪」？

王仁甫放閃季芹：唱怎樣都好聽　〈存在〉合體小刀「一直在我心裡」

撞女警後照常上課、開心聊天？　校方曝女大生「4/8就沒到校上課」

三度酒駕無照上路！逆撞雙載夫妻1死1傷　醉男賠600萬判7年4月

快訊／國3南新店隧道「5車連環撞」！　全線封閉

雲云前董座殺技術長判無期！還押露出慣常淺笑　遺孀親友淚灑法庭

高雄新增15處科技執法！7處5/1啟用　不禮讓行人最重噴6千

淡江大橋「星空音樂會」週末登場　新北警交管…接駁資訊看這裡

北市信義區鐵皮屋火警！中風男被燒死　家屬衝回家救人來不及

逆子找爸討錢！縱火還丟廚餘桶　開庭辯「只是誤會」法官打臉

快訊／涉用民間公司搶標案！桃警、2工程師遭約談聲押　法官飭回

拖板車沒固定好「鋼捲掉下來」砸爛護欄　超混亂現場畫面曝

金援9年男友走過創業低潮！吵架卻被嗆「不高興就搬走」　她心碎

撞女警後照常上課、開心聊天？　校方曝女大生「4/8就沒到校上課」

火光一閃「頭顱墜地」！泰男失控爬高壓電塔慘死　驚悚瞬間曝

「鼓吹武統」最重罰100萬元！藍委反對修國安法

三度酒駕無照上路！逆撞雙載夫妻1死1傷　醉男賠600萬判7年4月

Hailey Bieber美妝品牌首推痘痘貼　5款限定圖案是Justin Bieber親自設計

日月潭隱藏版木造咖啡廳！坐落水社大壩旁山林小徑氛圍清幽

海岸電台資訊系統正式上線　數位升級提升海難救援應處效能

辣油內驚見「完整大蟑螂」翻肚泡澡！釣出一票苦主　業者道歉

陸生繁星上台大沒身分讀？　陸委會：制度早有規定個案開例不公平

【太菜直接露餡】車手求救問「我們是什麼公司」　士林警一聽秒懂

社會熱門新聞

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

即／認柯文哲判囚17年太輕！北檢壓線上訴

女警挨撞視角曝光！女大生0煞車猛撞　她騰空難平衡遭輾斃

嘉義男大生載女同學摔進排水溝！搶救無效

女警「回家幫姊顧小孩」途中遇劫！　男友悲吐：她很顧家

李鴻淵行刑式奪4命　檢座嘆：殺人容易判死卻好難

獨／女警男友回家就關房間！　曝女大生原定今靈堂上香

28歲「防詐天使」車禍亡！生前甜笑萬人淚

更多熱門

相關新聞

摩鐵餵毒凌虐2男　惡男辯「打鬧」下場曝

摩鐵餵毒凌虐2男　惡男辯「打鬧」下場曝

一名男子前往彰化某摩鐵內，以性虐待噴殺蟲劑綑綁等手段凌虐2友人，不僅供毒品、毆打甚至兩度縱火，造成被害人吸入性傷害與燒燙傷，還辯稱被害2人是「自願」施用毒品，衝突僅屬「打鬧過程」，否認強制凌虐，但法官不採信，依傷害、轉讓禁藥、無故攝錄性影像及放火未遂等罪，判處應執行有期徒刑2年2月。

柯建銘慘了！　斷杖擊傷徐巧芯案將遭拘提

柯建銘慘了！　斷杖擊傷徐巧芯案將遭拘提

三度向老父住處丟噴燈、焚燒雜物　桃園男被起訴

三度向老父住處丟噴燈、焚燒雜物　桃園男被起訴

混合清潔劑恐變毒氣！專家點名11組「致命NG組合」

混合清潔劑恐變毒氣！專家點名11組「致命NG組合」

鄭家純搭Uber被當豔遇！官方急回應

鄭家純搭Uber被當豔遇！官方急回應

關鍵字：

桃園逆子老父騷擾傷害桃院地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林逸欣醫生爸過世「告別式完才公開」

知名男星朴東彬驟逝！在餐廳斷氣被發現「留下一女兒」　享年56歲

肇事戴女照常上課　同學爆「完全沒有悔意」

快訊／粿王判決書出爐　全文曝光

女警慘死！肇事女大生不道歉「大陸人出手了」

女大生撞女警！崑山科大喊話：停止侵害個資、言語暴力

獨／粿粿「這東西不見」　再告范姜

鄭麗文8字挺韓國瑜！韓粉酸：妳跟傅一掛

粿王判決書無「情色對話」原因曝　法官1原因堅持公開

女警母悲曝「修復遺體要花4天」！婆婆崩潰：2個媽破碎的心

女大生撞女警遭炎上　社群全關閉

女警親友慟求行車紀錄器　怒曝女大生嘻哈吃火鍋

即／認柯文哲判囚17年太輕！北檢壓線上訴

「腳麻、腰痛」竟是癌末　林逸欣在爸爸病榻拉琴痛哭

GD、泰妍真的來了！5／30登高雄世運　

更多

最夯影音

更多
7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及

7秒奪命視角曝！女警遭追撞想起身　遊覽車急跨對向閃仍來不及
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

【佛瑞德遊記】跟著數字就出發，來一趟說走就走的旅行！到底去到什麼荒謬的地方??

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

女警遭追撞7秒殞命畫面曝光　招魂搏沒杯　肇事女大生顧看車損！迄今未道歉遭砲轟

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

【佛瑞德遊記】FRED挑戰萬聖節人氣裝扮！大獲好評！百鬼夜行，小朋友造型一個比一個強！

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

知名零售商店自有品牌開箱

知名零售商店自有品牌開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱各式高CP值、美味的食物~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面