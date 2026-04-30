肩並肩軍演升級！美菲在南海進聯合訓練　日本自衛隊首度參加

▲2026年4月20日，美國與菲律賓在馬尼拉多個營地舉行「肩並肩」聯合軍演開幕儀式。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國與菲律賓等國主導的聯合軍演「肩並肩」（Balikatan）持續在南海登場，這次更首度納入日本自衛隊正式參與，並與加拿大、澳洲等5國部隊進行實彈射擊等海上演練。演習期間不僅公開模擬向敵方船隻開火的畫面，中國軍方與海警船也現身周邊海域進行監控，衝突一觸即發。

根據日媒《共同社》，這場多國聯合軍演於4月底在菲律賓展開，海上演訓從24日至28日在南海進行，整體演習預計持續至5月8日。參與國家包括美國、菲律賓、日本、加拿大與澳洲，出動10多艘艦艇，規模不小。演練核心之一是針對模擬敵方船隻進行實彈攻擊，藉此強化聯合作戰能力。

在25日的實彈射擊中，加拿大軍方出動無人艇模擬充當敵軍，菲律賓海軍的護衛艦「馬爾瓦級巡防艦」使用重機槍開火；日方則由海上自衛隊護衛艦「雷」號（JS Ikazuchi）參與實彈訓練。這艘菲律賓軍艦也開放日媒登艦採訪，得以近距離觀察演習過程。

值得注意的是，此次為日本自衛隊首度正式參加「肩並肩」演習。日方派出護衛艦「雷」、「伊勢」，以及大型運輸艦「下北」號參與，顯示日本在區域安全合作上的角色正在擴大。相關演訓內容除了實彈射擊，還包括艦隊編組航行、海上補給及海難救援等多項科目。

報導指出，中國方面亦曾於演習期間密切關注動向。中國軍方與海警局至少派出6艘船艦出現在周邊海域。不過，馬爾瓦級巡防艦艦長表示，中國船隻僅進行監視，並未干涉演習進行。

此外，演習也公開多國艦艇協同作業的畫面，包含縱隊排列與菱形編隊等多種隊形轉換，展現聯合作戰的協調能力。外界普遍解讀，此次演習意在牽制中國近年在南海、包括專屬經濟區（EEZ）內持續擴張實際控制的行動，區域安全情勢因此再度受到高度關注。