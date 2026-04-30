1萬6597人受惠！花蓮壽豐普發振興關懷金　每人2000元活絡經濟

▲壽豐鄉鄉長曾淑懿（中）與代表會代表合影。（圖／收豐鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉公所將普發鄉民振興關懷金每人新台幣2000元，全鄉總共15個村，共7648戶，預計發送人數16597人，總計發放金額為3千3百19萬4千元整，在今年1月31日前設籍壽豐鄉的鄉民均可領取。

壽豐鄉公所在114年曾首發振興關懷金1000元，鄉長曾淑懿表示，今年花蓮縣接連遭遇地震、通膨、觀光業不景氣、產業衝擊等經濟壓力，與鄉民代表會代表們研議如何振興產業、帶動民生消費、活絡壽豐鄉經濟，最終通過發放振興關懷金2000元。

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▲壽豐鄉鄉長曾淑懿表示，今年花蓮縣接連遭遇地震、通膨、觀光業不景氣、產業衝擊等經濟壓力。

曾淑懿指出，振興關懷金兩千元所需經費及相關作業費由公所編列115年度追加預算；目前在籍人口以志學村2909最多人；米棧村261人口數最少；感謝各村鄰長、壽豐鄉農會與花蓮縣警局吉安分局與壽豐鄉各派出所以及義警出動警力協勤。

鄉公所提醒，發放對象為115年1月31日（含當日）前已設籍本鄉，且於本所公告發放日前均未遷出之鄉民；發放日期為115年5月23日、24日上午9時至下午16時止，中午不休息；當日未領取之鄉民，可於5月25日至5月29日上午9時至下午16時至指定地點領取。

振興禮金領取至115年5月29日（含）截止；逾期未領取者視同放棄權利，不再發給；符合資格者於領取禮金前死亡，不予發放。