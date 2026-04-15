新人同事「才上班2個禮拜」就變了！一票女生秒懂：寧願多睡一點

▲新人本來都會化妝，現在則素顏來上班。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她發現公司新進的女同事，都會從一開始的全妝上班，逐漸變成戴口罩甚至素顏，讓她不禁感嘆，上班真的會毀掉認真打扮的精緻女孩。她坦言自己過去也曾早起化妝，如今更寧願把時間拿來多睡一點，並好奇詢問大家都是過了多久才放棄打扮？

新人從全妝變素顏

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這名女網友在Dcard上，以「上班會毀了每個愛打扮的精緻女孩」為標題發文。原PO提到，最近公司來了幾位新人，前兩週，每個人都頂著精緻全妝來上班。但後來，大家慢慢變成只化淡妝，現在甚至直接戴口罩或是完全素顏進公司，讓她看了忍不住直呼，工作又毀了一個精緻女孩。

她也寧可多睡覺

原PO接著回憶起自己剛出社會的時光，坦言當初也曾提早一小時起床化妝，但在堅持一個月後，便徹底放棄。她表示，現在不僅每天睡到飽，甚至會穿睡衣進公司，直言多花時間在打扮上，就是對睡眠的不尊重。最後她也好奇發問，大家進入職場後，都是過了多久才放棄打扮？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是，每天都在面對電腦，根本不會跟人有交流，尾牙全妝被同事認不出來，還說來了新同事」、「上班要化妝我寧願多睡一點，準時上班已經是我對工作的尊重了」、「除非要見客戶、見廠商，不然實在不用特別打扮耶，去上班又不是約會」、「從沒化過妝的懶人在這，寧願多睡1分鐘」。但也有網友說，「全妝七年，直到我自己創業不用上班為止」、「七、八年了依然每天都是全妝，每天都在精進自己的妝」。