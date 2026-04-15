　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新人同事「才上班2個禮拜」就變了！一票女生秒懂：寧願多睡一點

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲新人本來都會化妝，現在則素顏來上班。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，她發現公司新進的女同事，都會從一開始的全妝上班，逐漸變成戴口罩甚至素顏，讓她不禁感嘆，上班真的會毀掉認真打扮的精緻女孩。她坦言自己過去也曾早起化妝，如今更寧願把時間拿來多睡一點，並好奇詢問大家都是過了多久才放棄打扮？

新人從全妝變素顏

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女網友在Dcard上，以「上班會毀了每個愛打扮的精緻女孩」為標題發文。原PO提到，最近公司來了幾位新人，前兩週，每個人都頂著精緻全妝來上班。但後來，大家慢慢變成只化淡妝，現在甚至直接戴口罩或是完全素顏進公司，讓她看了忍不住直呼，工作又毀了一個精緻女孩。

她也寧可多睡覺

原PO接著回憶起自己剛出社會的時光，坦言當初也曾提早一小時起床化妝，但在堅持一個月後，便徹底放棄。她表示，現在不僅每天睡到飽，甚至會穿睡衣進公司，直言多花時間在打扮上，就是對睡眠的不尊重。最後她也好奇發問，大家進入職場後，都是過了多久才放棄打扮？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也是，每天都在面對電腦，根本不會跟人有交流，尾牙全妝被同事認不出來，還說來了新同事」、「上班要化妝我寧願多睡一點，準時上班已經是我對工作的尊重了」、「除非要見客戶、見廠商，不然實在不用特別打扮耶，去上班又不是約會」、「從沒化過妝的懶人在這，寧願多睡1分鐘」。但也有網友說，「全妝七年，直到我自己創業不用上班為止」、「七、八年了依然每天都是全妝，每天都在精進自己的妝」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 6645 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李貞秀怒開撕！　黃國昌：到底有沒有要錢？謊言戳破就改口
美軍封鎖首日！　荷莫茲海峽「仍有8船通行」
京都11歲男童失蹤死亡　警方今「急搜住家」
白沙屯媽祖突指示「排排跪好」！　許維恩下秒超震撼
硬闖地下道「車頂炸裂」秒變敞篷車　驚悚畫面曝光
快訊／神奇回血！綠能股連跌2根　今帶量急拉攻漲停
快訊／權值F4發威！　台股攻破3萬7
李貞秀上政論突轟「民進黨毀憲亂政」　一票名嘴尷尬反應曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夜市賣「中國澱粉腸」遭炎上！業者宣布改善回歸　網讚：夠負責

粉紅超跑鎮瀾宮前大甩尾！轎夫慘摔全場嚇傻　專家曝「2種可能」

轟年輕人不婚不生「沒小孩拜會過不好」遭炎上！命理師曝真相

白沙屯一幕「最缺這群人」　當地人也怒了！苦主想哭：累到歪腰

一票人班機被取消、改期！　旅遊達人「1關鍵」避雷

三媽同行變考題！元長國中校長考駐駕機率　最後一題笑翻學生

油價飆漲已0.3%航班減班因應　交部：要求業者安排配套措施

4hrs跨4鄉鎮！田尾國小學童高喊：我愛您　白沙屯媽祖聽到了

快訊／白沙屯媽祖走100公里了　粉紅超跑飆到溪州

業者喊話接下「大陸觀光橄欖枝」　交長：不開心就會變棍子

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

吳姍儒被吳宗憲演唱會「感動哭」　見曾沛慈爆紅⋯曝她反差真面目

IU看邊佑錫10年變化「更帥了」　他劇中大秀八塊肌...晚餐不吃惹

川普嗆封港：船隻靠近「全面消滅」　伊朗揚言報復

不提訴訟也不拿錢　李貞秀回應被除籍：黃國昌4/7就要我請辭

母抱重病兒跪地求媽祖　「粉紅超跑」停轎5分鐘！數萬人看哭

夜市賣「中國澱粉腸」遭炎上！業者宣布改善回歸　網讚：夠負責

粉紅超跑鎮瀾宮前大甩尾！轎夫慘摔全場嚇傻　專家曝「2種可能」

轟年輕人不婚不生「沒小孩拜會過不好」遭炎上！命理師曝真相

白沙屯一幕「最缺這群人」　當地人也怒了！苦主想哭：累到歪腰

一票人班機被取消、改期！　旅遊達人「1關鍵」避雷

三媽同行變考題！元長國中校長考駐駕機率　最後一題笑翻學生

油價飆漲已0.3%航班減班因應　交部：要求業者安排配套措施

4hrs跨4鄉鎮！田尾國小學童高喊：我愛您　白沙屯媽祖聽到了

快訊／白沙屯媽祖走100公里了　粉紅超跑飆到溪州

業者喊話接下「大陸觀光橄欖枝」　交長：不開心就會變棍子

頂呱呱「3款組合」限時特價99元　炸雞桶周末只要74折

博通擴大與Meta AI晶片合作至2029年　股價飆漲3%

暨大護理學院原民專班　報考費、第一學期免學雜住宿費

大陸近日「致函」我方！　呼籲全面恢復兩岸客運直航

南投露營區老闆「火燒下體」虐死員工　二審4嫌全部減刑

影后桂綸鎂住這！　他每坪省28萬入手瑞安街豪宅頂樓戶

英國國王月底訪美「時機點敏感」　查爾斯三世將親會川普

駭客爆《GTA Online》財務內幕　每天賺千萬...4%玩家貢獻全部

再提多項「統一好處」　國台辦：統一後促進共同富裕

神鬼中士偷金融卡！14分鐘搬走部隊60萬　炒期貨翻車下場慘曝

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

生活熱門新聞

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

今變天！　周六「雨最多」

270萬人聽完跪了！巴黎麵包店切法棍竟變廟會

母抱重病兒跪地求媽祖　粉紅超跑停轎5分鐘

鑾轎急轉彎找到她　媽祖停下聽

復康巴士硬闖地下道！車頂當場被削平

華航班機驚傳碰撞！空橋撞歪、機門嚴重毀損

「員林邱大哥」：媽祖請我來幫你！　香燈腳曝感人事

白沙屯媽「擇路」六度遲疑！　多次上演大迴轉

春雨來了！　鋒面接力報到

快訊／白沙屯媽祖走100公里了　粉紅超跑飆到溪州

明變天！　雨區擴大

更多熱門

相關新聞

到餐廳吃飯！店員「丟1問題」　她嘆多此一舉

到餐廳吃飯！店員「丟1問題」　她嘆多此一舉

近日有女網友發文表示，去餐廳用餐時，常被店員詢問「有來過嗎？」讓她不知該如何回答。她認為店員的真正目的只是想確認是否需要介紹菜單，但卻用間接的問法，導致溝通變得繁瑣，讓她覺得多此一舉。貼文曝光後，引起討論。

10個行為遭翻白眼！她想哭：準時下班卻被唸

10個行為遭翻白眼！她想哭：準時下班卻被唸

原本是等跌派！他聽完父母談物價秒買房

原本是等跌派！他聽完父母談物價秒買房

會議開1個小時！00後新人「丟1問題」主管愣住

會議開1個小時！00後新人「丟1問題」主管愣住

他列5點證明「當公務員根本沒優勢」

他列5點證明「當公務員根本沒優勢」

關鍵字：

化妝素顏Dcard

讀者迴響

熱門新聞

舒華、柯震東爆祕戀！　柯媽讚她「大方有家教」

南韓宣布「援助伊朗」

萬華自助餐打菜正妹是「全台億級女神」

兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

白沙媽夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點

疲老闆撐不住了！爆欠債風波後宣布收攤

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

她消失演藝圈20年現身了！

即／屍體證實是「京都失蹤11歲男童」！

名醫夫婦診所整棟求售　開價6.5億中山區最貴

拿「資遣費」就得走？　律師：多數人第一步就答錯

舒華柯震東爆祕戀「2年前合照同框」洩端倪！

「+500手拉胚」　情色養生館被抓

田馥甄鬆口認了「生命中最重要的男人是他」

李貞秀轟高虹安「民眾黨罪人」：她男朋友每個月拿基金會50萬

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光

白沙屯媽祖夜衝賓士中心！駐轎到明晨5點　被晾門外5分鐘原因曝光
朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

朱宇謀澄清「未和林倪安交往」　反擊絕無動粗：請停止惡意消費

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

明起迎接三波變天！周末雨區擴大「半個台灣濕答答」

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

田馥甄淡定看「和周董緋聞被狂翻」　曝拒絕「浪姐」邀約：不是我的選擇

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

王定宇提派軍赴波灣「助美掃雷」！　國防部：有創意，將帶回研議

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面