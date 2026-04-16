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貨車司機撞死騎士「驗出3毒品」　路邊停車吸安再開...判5年8月

▲▼林男毒駕撞死電動車騎士。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲林男開小貨車毒駕撞死電動車騎士。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

林姓男子吸食愷他命、喪屍菸彈、安非他命等毒品，開著小貨車毒駕上路，行經彰化縣北斗鎮建國路與德安巷之交岔路口時，撞死騎乘電動車的陳姓男子後，還駕車逃逸。全案由國民法官審理，認為林犯罪情節重大，判林犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪、駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，合併處5年8月徒刑。可上訴。

起訴書指出，林男先於去年1月9日案發前2日，施用第二級毒品甲基安非他命、依托咪酯(喪屍菸彈)，然後在案發當天下午1點到2點間，把車停在彰化縣路邊，將第三級毒品愷他命摻入香菸內，點燃吸食煙霧。

同日下午3點多，林男開著小貨車上路，沿彰化縣北斗鎮中山路二段由南往北方向行駛，並於4時45分許行經彰化縣北斗鎮建國路與德安巷之交岔路口時，因體內毒品作用致注意力及操控力降低，貿然由外側車道往右偏向行駛，自後方撞擊右前方由陳姓男子騎乘的醫療用電動代步車，導致被害人倒地受傷後，林男竟逕自駕車逃逸，而被害人經送醫急救，仍因受傷併發肺炎而不幸身亡。

▲▼林男毒駕撞死電動車騎士。（圖／記者唐詠絮翻攝）

林男逃逸後，隨即於彰化縣北斗鎮建國路與復興路之交岔路口，追撞前方停等紅燈的車輛，被警察查獲，並於同日下午5時25分許，經林男同意採集其尿液送驗，檢出甲基安非他命3816.8ng/ml、安非他命849.66ng/ml、愷他命類1354.94ng/ml、依托咪酯類18257.51ng/ml。

全案由國民法官法庭審理結果，考量政府、新聞媒體一再宣導禁止施用毒品後駕車，也有諸多關於不能安全駕駛動力交通工具造成家庭破碎的新聞報導，林男施用毒品後不顧用路人的安全，仍選擇駕車上路，還肇事逃逸，無法讓他減刑。

國民法官法庭認為，林男毒駕肇事，造成被害人死亡，被害人並無任何過失，被害人家屬因此承受無法抹滅的傷痛，而被告林男經採驗之尿液檢驗結果有三種毒品，且嚴重超出法定標準，毒駕的時間是下午，行車地點是市區，隨時有人車往來經過，對於公共安全威脅程度甚高，犯後沒留在現場幫助被害人，也沒報警，犯罪情節重大。

國民法庭審酌，林男犯後承認全部犯行，並坦然面對後續偵查、審判，並已與被害人家屬達成和解履行賠償，被告誠心道歉並請求原諒，犯後態度良好等情，依他犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處5年徒刑；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人於死而逃逸罪，處1年10月徒刑。應執行5年8月徒刑。可上訴。

▲▼林男毒駕撞死電動車騎士。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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