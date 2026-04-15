巴西駐台代表喊一中　林楚茵籲經濟反制捍衛主權

▲民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

針對巴西駐台代表桑路易公開表示「台灣是中國的一部分」，並引用台灣內部政治人物說法引發爭議，民進黨立委林楚茵今（15日）質詢時表示，此舉已嚴重挑釁我國主權。她主張，政府不應僅止於外交抗議，應評估包括調整對巴西大豆等農產品進口在內的經濟反制手段，展現台灣立場與國格。

巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受《上報》專訪時表示，台灣是中國的一部分，「這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家」，且不只巴西不承認台灣是獨立國家，就連國民黨黨主席也持類似看法，他更直言，「巴西為何要有不同意見？連你們內部都沒有共識」。

外交部13日對此回應，外交部13日上午已向桑路易表達嚴正抗議與關切。中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知事實，也是客觀的現狀。對桑路易不實且不當的發言，外交部表示高度不滿，並重申，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。

立法院外交及國防委員會今（15日）邀請外交部、經濟部報告「美伊戰爭情勢發展對亞太戰略局勢及經濟安全之影響」，併請國家發展委員會列席，並備質詢。民進黨立委林楚茵表示，巴西駐台代表日前發表一中言論，甚至以台灣在野黨政治發言作為依據，嚴重扭曲事實。

林楚茵強調，依據《維也納外交關係公約》第41條，外交代表負有不干涉內政的義務，巴西駐台代表已明顯違反國際法。她質疑外交部是否已提出正式抗議，並要求說明後續具體作為。

外交部次長陳明祺回應，外交部已第一時間表達強烈抗議並當面約見該代表，後續也將研議進一步行動，同時強調須兼顧雙邊關係發展。他並指出，國內對國家定位應有一致認知，避免讓外部勢力有操作空間。

林楚茵強調，巴西為台灣第二大黃豆進口國，僅次於美國，長期占有相當比例。面對對方代表發表錯誤的一中言論，政府應思考是否調整進口來源，透過經濟工具回應不當發言。外交不只是口頭抗議，經濟才是關鍵工具，台灣應有能力選擇合作對象，而非被動承受壓力。

對此，經濟部表示相關議題涉及農業與供應鏈配置，將配合整體政策研議。陳明祺則補充，政府已著手推動糧食與能源來源多元化，並指出我國與友邦巴拉圭正積極深化農業合作，包括黃豆及肉品供應，盼兼顧國家安全與外交布局。

林楚茵強調，中國長期在拉美地區透過經濟手段進行滲透，過去包括巴拿馬、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜等國皆已出現相關案例，顯示經濟即是外交影響力的核心工具。她要求行政部門應正視現實，提出具體行動，而非僅停留在抗議層次。

陳明祺回應，行政院已設有跨部會「經濟外交工作小組」，將把此案納入討論，並持續尋求更具創意與實質效果的應對方式。

林楚茵最後要求，相關部會應於1個月內提出具體行動報告送交立法院外交及國防委員會，強調面對挑釁必須有所作為，台灣不能被動應對，更不能「躺平」，應以實力爭取國際尊重。