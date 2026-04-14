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巴西駐台代表喊一中　學者籲外交部：將相關人員列為不受歡迎人物

▲▼外交部空景。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對巴西駐台代表桑路易公開表示「台灣是中國的一部分」，並引用台灣內部政治人物說法引發爭議，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗今（14日）指出，這已經不只是單一發言問題，而是涉及外國駐台人員介入台灣內部政治的現象。如果台灣沒有明確回應，相關操作可能被中國見縫插針，進一步放大成為對台施壓的新形式。

巴西駐台商務辦事處處長桑路易（Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos）接受《上報》專訪時表示，台灣是中國的一部分，「這就是為什麼我們不承認台灣是獨立國家，而且大多數國家都不承認台灣是獨立國家」，且不只巴西不承認台灣是獨立國家，就連國民黨黨主席也持類似看法，他更直言，「巴西為何要有不同意見？連你們內部都沒有共識」。

外交部昨對此回應，外交部13日上午已向桑路易表達嚴正抗議與關切。中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是舉世皆知事實，也是客觀的現狀。對桑路易不實且不當的發言，外交部表示高度不滿，並重申，依據國際法，外交代表有不干涉駐在國內政的義務。

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長洪浦釗今（14日）表示，當外國駐台代表直接引用台灣內部政治語言，並據此主張台灣屬於中國，已經超出單純立場表達的範圍。如果外交部只停留在抗議，其實等於默許這種模式繼續發生，未來可能被反覆操作，甚至成為中國測試台灣外交反應界線的工具。

洪浦釗指出，這樣的情況應放在「鄭習會」的脈絡下理解。中國透過會面重新定調兩岸關係，試圖將台海問題從國際議題拉回為中國內部事務，並透過台灣政黨的參與，使相關說法從政治宣示轉變為可以被親中國家引用的現實基礎。

他進一步分析，當台灣內部政治表述被外部直接使用，外界在判斷台灣時，可能忽略制度立場，轉而依賴政黨的片段言論。這不只是認知偏差，而是會逐步改變國際社會理解台灣的方式，長期下來將使台灣的對外形象出現模糊與扭曲。

洪浦釗強調，問題的核心在於界線。如果未及時處理，這種模式很可能逐漸成為常態。他指出，從國際實務來看，外交人員不干涉駐在地內政本來就是基本原則，台灣雖然面臨特殊國際處境，但更需要透過具體行動來劃出界線。

他認為，外交部除表達抗議外，應採取更具體措施，包括將相關人員列為不受歡迎人物。其意義不在於對個人施壓，而是在於對外傳達明確訊號，避免台灣內部政治被任意引用與操作。

洪浦釗最後表示，這次事件反映的是一種正在形成的趨勢。中國透過台灣內部政治語言，對外建構其敘事，並逐步影響國際社會的理解。如果台灣沒有及時回應，這種見縫插針的操作只會持續擴散。與其被動回應，不如在情勢仍可掌握時主動劃出界線，維持台灣在國際上的敘事主導權。

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