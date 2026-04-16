中東能源設施被打殘「重建恐耗1.8兆」！　這2國最慘

▲伊朗石油設施遭以色列空襲。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

獨立能源研究公司「萊斯塔德能源」（Rystad Energy）最新報告指出，中東衝突造成該區域能源相關基礎設施損壞，修復成本恐將高達580億美元（約新台幣1.8兆元），而受災最嚴重的2個國家分別為伊朗與卡達。

能源設施被打爛 修復恐耗580億美元

該報告指出，在580億美元的預估修復成本之中，光是油氣設施維修支出就高達500億美元（約新台幣1.6兆元），下游的煉油及石化資產因損毀程度嚴重、技術複雜度高，花費金額佔大宗。此外，工業、電力及海水淡化設施，也可能使成本再增加30億至80億美元。

這2國最慘 重建最大挑戰曝光

受創最深的2個國家分別為伊朗與卡達。伊朗面臨最大規模的基礎設施損毀，涵蓋天然氣處理、煉油及出口設施，估計修復費用上看190億美元。

▼全球液化天然氣（LNG）樞紐、位於卡達的拉斯拉凡遭受重大損害 。（圖／達志影像／美聯社）

卡達雖然受損範圍相對集中，卻面臨更複雜的技術挑戰，工業重鎮拉斯拉凡（Ras Laffan）的修復作業，恐與正在進行中的液化天然氣（LNG）擴建計畫相互衝突，增添重建難度。

「萊斯塔德能源」指出，工程與建設費用雖佔修復支出大宗，但關鍵設備的採購延遲，才是決定整體復原時程的最大變數，與人力問題共同構成重建最大挑戰。

不只580億美元 影響遠超中東

《路透社》報導，與3週前初估的250億美元相比，這次的最新修復成本估值大幅上升，顯示出美伊停火前造成的損害範圍之廣。

「萊斯塔德能源」資深分析師薩特瓦尼（Karan Satwani）說明，「修復工程不會創造新的產能，而是重新調配既有產能」，此資源轉向將體現在工程延宕之上，更可能在中東以外地區推升通膨。

他指出，580億美元的天價金額固然引人關注，但其對於全球能源投資時程的連鎖效應，影響恐怕更加巨大。