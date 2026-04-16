鄭麗文訪中補助還沒核銷　民主基金會急澄清：視單據成果依規辦理

▲國民黨主席鄭麗文12日上午參訪小米。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文的訪中行今（16日）爆出包括機票、住宿、膳食等共480萬費用，並非自己出錢，而是向台灣民主基金會申請經費，計畫書中更稱，將推展台灣民主自由理念至中國，引發綠委們炸鍋，指該會捐助暨組織章程第18條規定，基金會不得贊助統獨活動，只供民主人權相關活動申請，質疑為何能補助。國民黨中午還表示，4月10日收到台灣民主基金會發文，已經審查通過並同意補助。面對質疑，台灣民主基金會回應，全案尚未進入核銷階段，本會將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。

針對國民黨申請補助，台灣民主基金會說明，國民黨提出的「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定交流平台與橋樑，透過實地參訪及出席彼岸舉辦活動，在對等互惠互利基礎上，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸民眾及在陸台商了解台灣民主發展現況。並將推展台灣民主自由理念至中國大陸，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。本會依政黨補助原則依程序處理。

不過卻引發綠營炸鍋，因為根據該會捐助暨組織章程第18條，基金會不得贊助統獨活動，只供民主人權相關活動申請，質疑為何能補助鄭習會，並要求公佈完整計劃與核銷資料，要台灣民主基金會董事長韓國瑜負責。

對此，台灣民主基金會下午補充，全案尚未進入核銷階段，本會將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。

台灣民主基金會指出，捐助暨組織章程第18條第3款規定，不得贊助涉及統獨之活動。有關補助案等行政作業一切依法依規處理。此案受到各界關切，相關提醒和建議將提至董監事會議處理。