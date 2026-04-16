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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李乾龍車遭裝追蹤器　李明璇質疑國家機器動得厲害：不會有人承認

▲曾經被稱為最美助選員，現在跳下來自己參選市議員的李明璇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲曾經被稱為最美助選員，現在跳下來自己參選市議員的李明璇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨副主席李乾龍座車遭裝追蹤器風波延燒，目前本人婉拒報案。回顧2019年總統大選期間，時任高雄市長韓國瑜也曾公開表示，「國家機器動得非常厲害」，因為自己的車子可能被裝了追蹤器，當時同樣引發社會高度關注。因此，對於類似情況再傳出來，打算參選北市議員的李明璇表示，放置追蹤器就是違法行為，本來就不可能期待誰會站出來承認是自己做的。

對此，曾在韓國瑜擔任高雄市長期間，被外界稱為「最美助選員」的李明璇表示，放置追蹤器本身就是違法行為，所以本來就不可能期待事情爆發之後，會有任何單位或任何人站出來承認是自己做的。她認為，這不只是政治攻防，而是一件踐踏人權、罔顧他人隱私的逾矩行為。

▲曾經被稱為最美助選員，現在跳下來自己參選市議員的李明璇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲李明璇現在積極投入北市議員選舉 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李明璇說，從過去韓國瑜選舉期間曾發現竊聽器，到後續王立強所謂「共諜滲透」的荒謬劇情，再到這次李乾龍座車遭裝追蹤器，同時李乾龍副主席其實一直有在做兩岸交流，現在又是國民黨副主席，很難不讓人聯想背後是否有國家機器的介入。

李明璇進一步指出，最近「鄭習會」被藍營視為兩岸和平訊號，相關論述也被形容為讓外界看見兩岸和平的曙光。在這樣的政治氛圍下，她坦言，確實會有人擔心，執政黨是否可能藉由司法或其他國家機器手段，試圖在政治上扳回一城。所以她呼籲執政當局，千萬不要為了自身政治利益，做出破壞人權、罔顧司法的手段，尤其是美國前總統尼克森的水門案，至今仍是民主政治最深刻的警訊之一，任何政府都不該重蹈覆轍，她也期盼，台灣能真正落實民主法治，政府能夠把力氣放在真正福國利民的事情上。

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