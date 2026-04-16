鄭麗文訪中申請國庫補助稱推廣民主　綠委們炸鍋要韓國瑜負責

▲鄭麗文一行人在北京拜謁孫中山衣冠塜。（資料照／記者陳冠宇攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨主席鄭麗文的訪中行，今（16日）爆出包括機票、住宿、膳食等共480萬費用，並非自己出錢，而是向台灣民主基金會申請經費，計畫書中更稱，將推展台灣民主自由理念至中國，引發綠委們炸鍋，指出該會捐助暨組織章程第18條寫道，基金會不得贊助統獨活動，只供民主人權相關活動申請，質疑為何能補助，並要求公佈完整計劃與核銷資料，要台灣民主基金會董事長韓國瑜負責。

針對國民黨申請補助，台灣民主基金會說明，國民黨提出的「中國國民黨赴中國大陸交流訪問團」計畫書中說明，國民黨扮演兩岸間穩定交流平台與橋樑，透過實地參訪及出席彼岸舉辦活動，在對等互惠互利基礎上，為台商台胞創造有利條件與環境，也讓在大陸民眾及在陸台商了解台灣民主發展現況。並將推展台灣民主自由理念至中國大陸，推動兩岸關係和平發展、維護台海穩定與繁榮。本會依政黨補助原則依程序處理。

綠委陳培瑜痛批，鄭麗文竟然拿人民納稅錢去跪拜習近平，藍營原先吹噓鄭麗文「自費」赴中，結果今天爆出480萬元竟來自外交部捐助成立、立法院長韓國瑜擔任董事長並掌握實權的「台灣民主基金會」，也就是說，480萬全都由國庫買單。

陳培瑜指出，根據該會捐助暨組織章程第18條，基金會不得贊助統獨活動，只供民主人權相關活動申請。習近平在鄭習會上大喊「兩岸同屬一個中國」、「家和萬事興」，這難道是民主人權？難道不是統獨？完全不符合章程規定，為什麼可以補助？

綠委林宜瑾也表示，所謂「飼老鼠，咬布袋」形容的正是這種情境。國民黨吸飽民主奶水，一手卡台灣國防，一手打擊台灣國際地位，同時毫無愧色雙腳夾著外交預算480萬，飛撲到亞洲大獨裁者習近平懷裡大捧特捧，甚至高呼台灣海峽是中國內海，協助中國擴大對台侵略空間。

林宜瑾指出，台灣民主基金會主管機關是外交部，每年循預算程序原則編列新台幣1億5000萬元。國民黨把舔中行程拿來核銷相關經費、逼迫全民買單，不只是無恥難看而已，甚至有違背台灣民主基金會章程疑慮。

綠委吳思瑤諷刺，「民主基金會」，可以改名「反民主基金會」了。國民黨怎麼有臉去申請經費，韓國瑜怎麼有膽核發補助？被踢爆向「民主基金會」拿480萬補助後，國民黨的辯解很蒼白無力，只說「各政黨都可以申請」。

吳思瑤說，上網就可以查到民主基金會章程及補助要點，基金會支持連結民主力量，國民黨卻去全球最反民主的獨裁國家朝貢領旨；基金會鼓勵拓展國際空間，鄭麗文卻吹捧打壓台灣國際空間最力的中國；基金會不得贊助涉及統獨活動，偏偏鄭習會都在反獨促統，還把中華民國變不見；基金會補助民主人權活動，鄭習會全場提及「民主」、「人權」是0次。

吳思瑤呼籲，民主基金會應公開透明受監督，公佈鄭習會申請補助完整計劃，是不是掛羊頭賣狗肉，是不是變造內容騙取補助？並公佈核銷資料，國民黨有沒有浮報支出，詐領補助？民主基金會是台灣重要的二軌外交，不是國民黨統戰小金庫。這筆爛帳要算清楚，韓國瑜當家就要負責。

綠委邱志偉也說，鄭麗文訪問中國申請民主基金會的補助，有二大荒謬之處。第一，國家定位問題，鄭麗文口口聲聲說反對台獨，卻又跟中國認可的「台獨頑固分子」關聯機構台灣民主基金會申請補助，到底是認同台獨，還是根本不接受中國的主張。若根本不認可中國的主張，也認為跟中國交流屬於民主基金會補助要點的與世界各國的政黨交流，那就是認同兩國論。

邱志偉說，第二，民主基金會說國民黨是以到中國宣揚民主人權為由申請補助。但從整趟中國交流行程，鄭麗文根本隻字未提到民主跟人權，甚至還處處為中國的現況抱屈，處處以習近平為尊，整趟行程內容看不出任何民主人權交流的實質意義，更遑論宣揚民主。現在國人赴中失聯、遭關押達296人，若國民黨真要促進人權，應該先叫中國釋放這些台灣人。

邱志偉痛批，這種只有特定親中政黨、個別人物得利，卻要納稅人買單，荒謬至極。韓國瑜應立即向社會大眾清楚說明。國民黨這次大踩紅線，根本是把國人觀感、納稅人尊嚴踩在腳底，才會敢用這種行程來申請國內補助。過去國共平台有多少企業主隨行、願意資助國民黨的金流更是難以計數。然而，這次主要的工商團體都未隨行，國民黨甚至還要拿納稅人的錢來補貼，實在是荒謬離譜。