南韓大田「狼來了」！2歲公狼沒吃飽市區亂竄3天　警消地毯式圍捕

▲南韓大田O-World主題樂園傳出狼隻逃脫事件。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓大田O-World主題樂園傳出狼隻逃脫事件，約30公斤重、現年2歲的人工飼育公狼8日從圍欄下方掘地逃出後依舊失聯，至今（10）日已進入第3天，搜捕仍未成功，警方與消防等數百人投入圍捕，並改採據點式戰術，儘管多次在市區與鄰近地區傳出目擊通報，但仍無法成功捕獲。

根據《韓聯社》、《韓民族新聞》等韓媒報導，事發於8日上午約9時30分，這隻2024年1月出生的公狼「늑구」，在大田O-World園區內被發現從鐵絲網下方挖掘土壤後成功脫逃，體重約30公斤。當天下午起，陸續傳出在大田市區現蹤，包括園區周邊路口一帶曾被民眾目擊，顯示其一度離開園區範圍活動。

搜捕行動自事件發生後立即展開，當局動員警力約110人、消防37人及園方約100人，加上其他支援人力，總計約300至400人投入搜索。搜捕範圍以大田廣域市中區一帶山區為主，並劃分為5個區域進行地毯式搜尋，同時在可能路徑上設置防線。

▲現年2歲、約30公斤重的公狼늑구從大田O-World主題樂園逃脫。（圖／大田消防本部）

由於研判狼隻具「歸巢本能」，搜捕策略已由全面搜索轉為據點式圍捕，現場共設置約20至22個捕捉陷阱與誘捕籠，並搭配GPS與食物誘餌，希望限制其移動範圍。同時，搜捕人員也透過熱顯像無人機在清晨及夜間持續監控地形。

此外，園方持續播放園內其他狼群的嚎叫聲與日常廣播內容，試圖刺激「늑구」的回歸行為。不過截至目前，陷阱與誘捕設備仍無反應，最新一次疑似目擊發生在9日凌晨，之後即再度失去蹤跡。

值得注意的是，10日搜捕一度因降雨受阻，當地累積雨量約25至30毫米，使夜間熱顯像與搜索犬部署困難。另有消息指出，部分時段曾因人力調度壓力，討論縮減搜索規模，以避免影響當地治安與救援勤務能量。

此外，9日還曾接獲鄰近約23公里外、疑似有民眾在忠清北道清州一帶目擊公狼，警方與消防隨即出動無人機搜尋，但最終未發現蹤跡，地方政府研判該案為誤報的可能性較高。