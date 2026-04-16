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李在明將出訪印度、越南！攜「四大財閥」組隨訪團　拚供應鏈戰略

▲▼南韓總統李在明、第一夫人金惠景4日從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景從位於京畿道城南市的首爾機場啟程飛往中國北京。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明預計19日至24日展開為期6天的印度、越南國是訪問，聚焦穩定供應鏈與經濟合作。此次出訪除與兩國領袖進行會談，還將率領規模達200人的經濟使節團隨行，包括三星電子、SK集團、現代汽車、LG等四大財閥掌門人，鎖定人工智慧（AI）、國防、能源與核心礦產等戰略領域。

根據《韓聯社》，李在明安排19日至21日出訪印度首都新德里，並應印度總理莫迪邀請展開國是訪問。19日將依照禮節拜會印度外交部長蘇傑生（S. Jaishankar），並與當地僑民進行晚宴交流；20日則前往甘地紀念公園獻花，隨後與莫迪會晤，會談將分為小規模與擴大會議，並安排簽署合作備忘錄（MOU）與聯合記者會。

南韓青瓦台國家安保室長魏聖洛表示，韓印雙方預計在造船海洋、金融、AI及國防產業等戰略領域開啟經濟合作新局，同時在中東戰事等國際情勢劇烈變動下，加強能源供應鏈的緊密合作。

▲▼2025年6月17日，印度總理莫迪與南韓總統李在明在加拿大G7會場會晤。（圖／VCG）

▲2025年6月17日，印度總理莫迪與南韓總統李在明在加拿大G7會場會晤。（圖／VCG）

結束印度行程後，李在明21日將轉往越南首都河內，並於22日與越南共產黨總書記兼國家主席蘇林舉行高峰會。雙方將在會後進行MOU交換、聯合聲明及國宴等行程。青瓦台指出，此行將深化兩國在核電、國家發展關鍵產業的合作，同時強化能源供應鏈穩定與核心礦產合作，以應對全球不確定性升高。

韓國政商界人士透露，目前正籌組約200人規模的經濟使節團跟隨李在明同赴印度與越南，由大韓商工會議所與韓國經濟人協會分別主導越南與印度行程，規劃舉辦商業論壇、產業交流及簽署MOU等活動。

▲▼2025年8月11日，南韓總統李在明與越共總書記蘇林進行會談。（圖／VCG）

▲2025年8月11日，南韓總統李在明與越共總書記蘇林進行會談。（圖／VCG）

在越南行程方面，包括SK集團會長崔泰源、三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等四大財閥領袖將全數出席。越南目前為南韓第三大貿易夥伴，僅次於中國與美國，各大企業早已設立生產據點並深耕市場，其中三星電子不僅設有大型工廠與研發中心，近期更推動創新園區建設，預計此行可能宣布新一輪投資計畫。

至於印度行程，三星、現代汽車與LG等企業領袖同樣將隨行，甚至包括拓展當地遊戲市場的魁匠團（Krafton）執行長金昌漢。印度擁有14億人口與年均約7%的經濟成長率，被視為「全球南方」核心市場，韓企近年持續加碼布局，LG電子甚至已推動印度子公司上市。

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