　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世越號船難12周年！李在明哽咽「承認國家責任」　遺屬出海慟獻花

▲▼南韓總統李在明、第一夫人金惠景16日前往京畿道安山市，出席世越號船難12周年紀念儀式。（圖／達志影像）

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景16日前往京畿道安山市，出席世越號船難12周年紀念儀式。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

世越號船難今（16）日迎來12周年紀念日，南韓總統李在明首度以現任總統身分出席京畿道安山市記憶典禮。他在致詞時向304名罹難者致哀，同時向家屬致歉。他強調，「國家存在的理由就是守護國民生命安全」。同日，遺屬們從全羅南道木浦港搭船前往事故海域追思獻花，場面哀戚動人。

世越號船難發生於2014年4月16日，當年造成304人罹難，如今屆滿12周年。為此，南韓政府在京畿道安山市花郎公園（暫譯）舉行追思紀念典禮，以「安全的國家，從承諾走向責任」為主題，李在明與第一夫人金惠景共同出席。

▲▼南韓總統李在明、第一夫人金惠景16日前往京畿道安山市，出席世越號船難12周年紀念儀式。（圖／達志影像）

李在明致詞時表示，「身為大韓民國的總統，深刻體認到沉重責任」，指出每年4月16日都讓人再度面對難以言喻的悲痛。他提到，「12年過去，當天的記憶仍如昨日般歷歷在目」，並向遺屬長年承受的痛苦致意，稱遺屬們在悲傷中仍持續肩負推動維持社會安全的責任，令人敬佩。

李在明強調，國家未能在事故中履行保護人民生命安全的責任，已留下沉痛教訓，「必須徹底記住那一天的過錯」，承諾未來不再讓同樣悲劇重演。他表示，將建立無論任何情況都能保護人民的國家，「在安全與生命問題上不容許存在任何漏洞」，並稱兌現承諾就是完成世越號船難留給社會的課題。

▲▼世越號船難遺屬們從木浦港出發，搭船前往事故海域獻花。（圖／達志影像）

▲世越號船難遺屬們從木浦港出發，搭船前往事故海域獻花。（圖／達志影像）

同一時間，遺屬們16日上午從全羅南道木浦港出發，歷經約3個半小時航行抵達事故海域，舉行海上追思儀式。船上在風浪中進行悼念，遺屬在甲板布置象徵性的櫻花樹裝置並綁上黃絲帶，寫有「想你」、「你過得好嗎」等字句的紀念帶隨風飄揚，氣氛沉重。

在獻花儀式中，遺屬手捧白色菊花走向甲板邊緣，將花朵投入海中後久久佇立，反覆呼喚罹難親屬的姓名，現場情緒潰堤。有人低聲說出「就算過了無數季節，你們仍是我們的孩子」，也有人在活動後仍久久凝望海面浮標，難以離去。

此外，珍島彭木港與木浦新港也出現悼念人潮，不少民眾在黃絲帶與紀念設施前駐足追思。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
iPhone鎖定狀態被盜走32萬！YTR揭漏洞
明天鋒面接近「午後北東轉溼」　周末雨勢擴大
京都男童案4疑點　「台灣旅行」藏玄機
台南私幼淪凌虐營！13童慘遭強行餵食又裝箱狂搖　魔鬼教保員曝
快訊／7檔飆漲「抓去關」新名單
大坑步道停車場男屍　氣溫30度穿羽絨服
發票中百萬！　1違規國稅局不給獎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2機師用無線電「瘋狂喵喵叫」　塔台人員狠酸：難怪還在飛短程

南海中國漁船搜出劇毒氰化物！菲律賓控違反國際法　考慮提仲裁

京都男童案4疑點！前警官揪「繼父狂露破綻」　台灣行1細節藏玄機

手機是關鍵！日警靠繼父行動紀錄縮小範圍　尋獲男童遺體

世越號船難12周年！李在明哽咽「承認國家責任」　遺屬出海慟獻花

中東能源設施被打殘「重建恐耗1.8兆」！　這2國最慘

李在明將出訪印度、越南！攜「四大財閥」組隨訪團　拚供應鏈戰略

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

英法聯推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會！美國未出席引關注

睽違14年！東電柏崎刈羽6號機重啟商轉　福島核災後首次

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

2機師用無線電「瘋狂喵喵叫」　塔台人員狠酸：難怪還在飛短程

南海中國漁船搜出劇毒氰化物！菲律賓控違反國際法　考慮提仲裁

京都男童案4疑點！前警官揪「繼父狂露破綻」　台灣行1細節藏玄機

手機是關鍵！日警靠繼父行動紀錄縮小範圍　尋獲男童遺體

世越號船難12周年！李在明哽咽「承認國家責任」　遺屬出海慟獻花

中東能源設施被打殘「重建恐耗1.8兆」！　這2國最慘

李在明將出訪印度、越南！攜「四大財閥」組隨訪團　拚供應鏈戰略

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

英法聯推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會！美國未出席引關注

睽違14年！東電柏崎刈羽6號機重啟商轉　福島核災後首次

桃園男超商偷拍短裙女！隔天巧遇再拍一次被抓包　代價出爐

從尖峰到離峰　雲林大用戶學「用電新節奏」

一文看懂民主基金會為何補助鄭麗文赴中　綠營2024也拿1300萬

嘉義翁燒木材跌倒爬不起「活活燒成焦屍」　兒目睹慘狀崩潰

韓團CORTIS現身上海　目擊者稱：「50輛私生跟車」還留滿地垃圾

民眾黨開除李貞秀　柯文哲：言多必失、人生還很長

超越科切拉！YG、JYP、HYBE、SM破天荒同台　朴軫永打造KPOP音樂節

金門623年「陳顯墓」遭盜掘　警10天內逮人...陳福海頒破案獎金

張宥謙19日迎本季一軍初登板　林岳平嘆本土投手吃滿120局仍難

全台最大自辦都更案涉詐貸　30戶住宅遭法拍「僅拍出2戶」

【連人帶車倒地】殯儀館前猛力一撞！　20多歲直行騎士直衝左轉車

國際熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

居民：京都男童一提到繼父就變臉

京都11歲男童棄屍案　37歲繼父坦承犯行被捕

馬斯克感謝台積電！　發文意外鬧烏龍

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

棄屍京都男童！繼父「是我做的沒錯」　警推測3月下旬死亡

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田

京都男童棄屍案　24天時間軸一次看

川習會倒數　美前國安顧問：川普不願失去台灣

繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學火爆性格

川普又贏！美參議院47：52　未能限制對伊朗用兵

京都男童案繼父長相曝光　5疑點一次看

更多熱門

相關新聞

李在明將出訪印度、越南　攜四大財閥同行

李在明將出訪印度、越南　攜四大財閥同行

南韓總統李在明預計19日至24日展開為期6天的印度、越南國是訪問，聚焦穩定供應鏈與經濟合作。

英法推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會

英法推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會

飛機降落衝出跑道　成田機場關閉跑道

飛機降落衝出跑道　成田機場關閉跑道

繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學火爆性格

繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學火爆性格

法庭重逢尹錫悅！金建希回牢房「崩潰痛哭」

法庭重逢尹錫悅！金建希回牢房「崩潰痛哭」

關鍵字：

日韓要聞南韓世越號船難世越號李在明安山木浦港

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

古林睿煬遭火腿抹消一軍

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面