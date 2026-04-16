世越號船難12周年！李在明哽咽「承認國家責任」　遺屬出海慟獻花

▲南韓總統李在明、第一夫人金惠景16日前往京畿道安山市，出席世越號船難12周年紀念儀式。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

世越號船難今（16）日迎來12周年紀念日，南韓總統李在明首度以現任總統身分出席京畿道安山市記憶典禮。他在致詞時向304名罹難者致哀，同時向家屬致歉。他強調，「國家存在的理由就是守護國民生命安全」。同日，遺屬們從全羅南道木浦港搭船前往事故海域追思獻花，場面哀戚動人。

世越號船難發生於2014年4月16日，當年造成304人罹難，如今屆滿12周年。為此，南韓政府在京畿道安山市花郎公園（暫譯）舉行追思紀念典禮，以「安全的國家，從承諾走向責任」為主題，李在明與第一夫人金惠景共同出席。

李在明致詞時表示，「身為大韓民國的總統，深刻體認到沉重責任」，指出每年4月16日都讓人再度面對難以言喻的悲痛。他提到，「12年過去，當天的記憶仍如昨日般歷歷在目」，並向遺屬長年承受的痛苦致意，稱遺屬們在悲傷中仍持續肩負推動維持社會安全的責任，令人敬佩。

李在明強調，國家未能在事故中履行保護人民生命安全的責任，已留下沉痛教訓，「必須徹底記住那一天的過錯」，承諾未來不再讓同樣悲劇重演。他表示，將建立無論任何情況都能保護人民的國家，「在安全與生命問題上不容許存在任何漏洞」，並稱兌現承諾就是完成世越號船難留給社會的課題。

▲世越號船難遺屬們從木浦港出發，搭船前往事故海域獻花。（圖／達志影像）

同一時間，遺屬們16日上午從全羅南道木浦港出發，歷經約3個半小時航行抵達事故海域，舉行海上追思儀式。船上在風浪中進行悼念，遺屬在甲板布置象徵性的櫻花樹裝置並綁上黃絲帶，寫有「想你」、「你過得好嗎」等字句的紀念帶隨風飄揚，氣氛沉重。

在獻花儀式中，遺屬手捧白色菊花走向甲板邊緣，將花朵投入海中後久久佇立，反覆呼喚罹難親屬的姓名，現場情緒潰堤。有人低聲說出「就算過了無數季節，你們仍是我們的孩子」，也有人在活動後仍久久凝望海面浮標，難以離去。

此外，珍島彭木港與木浦新港也出現悼念人潮，不少民眾在黃絲帶與紀念設施前駐足追思。