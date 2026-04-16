鄭麗文喊話賴清德見面　總統府給軟釘子：是否可審國防特別條例？

▲國民黨主席鄭麗文訪中返台，再次向賴清德喊話，希望能坐下來談。（圖／記者鄭佩玟攝



記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文上周訪中返台，昨天（15日）首次召開中常會時，除了祝福總統賴清德出訪順利，也再次喊話，「麗文可以等你回來」，希望民進黨跟在野黨可以坐下來談。對此，總統府發言人郭雅慧16日受訪時給了軟釘子，她表示，既然鄭麗文已經到了中國交流，回來之後是不是可以趕快審國防特別條例，國人非常希望國防特別條例完整版能夠盡速過關，希望立法院當中不分朝野共同為國家安全、國家利益儘速完成。

鄭麗文在中常會上表示，她願意再一次誠懇地希望民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見與得失，為了整個國家民族的未來，為了和平的大業，起碼在台灣的內部，「如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面地溝通？」

鄭麗文表示，她非常由衷地祝福賴總統這一次的出訪一切順利圓滿，「麗文可以等你出訪回來」。她強調，就算賴總統不願意談，但國內憲政僵局也片刻都不該再耽擱了，這麼多重要的法案必須推行，所以她還是非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝。

對於鄭麗文再次喊話，希望跟賴清德坐下來談，總統府發言人郭雅慧16日表示，她相信對國人來說，大家更期待的是，既然鄭黨主席已經到了中國進行交流，接下來回來之後，是不是可以趕快審國防特別條例，國人非常期待，希望國防特別條例完整版能夠盡速過關，希望立法院當中不分朝野共同為國家安全、國家利益儘速完成。