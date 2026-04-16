　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文喊話賴清德見面　總統府給軟釘子：是否可審國防特別條例？

▲▼國民黨主席鄭麗文中常會致詞。（圖／記者鄭佩玟攝

▲國民黨主席鄭麗文訪中返台，再次向賴清德喊話，希望能坐下來談。（圖／記者鄭佩玟攝

記者陶本和／台北報導

國民黨主席鄭麗文上周訪中返台，昨天（15日）首次召開中常會時，除了祝福總統賴清德出訪順利，也再次喊話，「麗文可以等你回來」，希望民進黨跟在野黨可以坐下來談。對此，總統府發言人郭雅慧16日受訪時給了軟釘子，她表示，既然鄭麗文已經到了中國交流，回來之後是不是可以趕快審國防特別條例，國人非常希望國防特別條例完整版能夠盡速過關，希望立法院當中不分朝野共同為國家安全、國家利益儘速完成。

鄭麗文在中常會上表示，她願意再一次誠懇地希望民進黨執政當局、賴清德總統，放下個人的成見與得失，為了整個國家民族的未來，為了和平的大業，起碼在台灣的內部，「如果國共兩黨都可以坐下來談，為什麼民進黨跟在野黨不能夠坐下來面對面地溝通？」

鄭麗文表示，她非常由衷地祝福賴總統這一次的出訪一切順利圓滿，「麗文可以等你出訪回來」。她強調，就算賴總統不願意談，但國內憲政僵局也片刻都不該再耽擱了，這麼多重要的法案必須推行，所以她還是非常誠懇地向民進黨遞出橄欖枝。

對於鄭麗文再次喊話，希望跟賴清德坐下來談，總統府發言人郭雅慧16日表示，她相信對國人來說，大家更期待的是，既然鄭黨主席已經到了中國進行交流，接下來回來之後，是不是可以趕快審國防特別條例，國人非常期待，希望國防特別條例完整版能夠盡速過關，希望立法院當中不分朝野共同為國家安全、國家利益儘速完成。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
被停權還是贏了！　蕭敬嚴拿下議員初選
快訊／「晶圓二哥」飆漲停！　1.2萬張排隊搶買
快訊／李乾龍仍拒報案：追蹤器已丟棄
LIVE／白沙屯媽祖快到北港朝天宮！　46萬香燈腳緊跟
快訊／京都11歲男童繼父認了：人是我殺害的！
總統府喊話快報案　國民黨再嗆：手上有證據
證實鄭麗文訪中核銷480萬公帑　國民黨：民進黨若反台獨也可申
快訊／「剴剴案」女社工遭判2年　兒福聯盟最新聲明
哈日族開心！　日圓刷9個月最甜
快訊／4連霸女議員又出事！　與夫遭移送

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝典霖身家曝！鍾愛鋼鐵股　財產申報不見喬丹千萬球員卡珍藏

「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

首談李貞秀　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

北京「鄭習會」4大戰略目標　國安官員：表面大禮包實際是亮刀

停權風波未歇仍勝出　蕭敬嚴拿下國民黨汐金萬市議員初選

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

李乾龍座車追蹤器誰裝的？府籲報案　國民黨嗆：有證據但難證明

鄭麗文喊話賴清德見面　總統府給軟釘子：是否可審國防特別條例？

上政論遭名嘴狂問「柯文哲背後主導開除」　李貞秀怒回擊：我接受啊

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

謝典霖身家曝！鍾愛鋼鐵股　財產申報不見喬丹千萬球員卡珍藏

「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

首談李貞秀　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

北京「鄭習會」4大戰略目標　國安官員：表面大禮包實際是亮刀

停權風波未歇仍勝出　蕭敬嚴拿下國民黨汐金萬市議員初選

親吻土地23秒！財神總統參選嘉義市長　喊話張啓楷：退選吧

李乾龍座車追蹤器誰裝的？府籲報案　國民黨嗆：有證據但難證明

鄭麗文喊話賴清德見面　總統府給軟釘子：是否可審國防特別條例？

上政論遭名嘴狂問「柯文哲背後主導開除」　李貞秀怒回擊：我接受啊

鄭麗文訪陸後　國台辦高層首表態：和統最符合兩岸人民共同利益

謝典霖身家曝！鍾愛鋼鐵股　財產申報不見喬丹千萬球員卡珍藏

「連胡會」3年後藍營重返執政　一張圖對照「鄭習會」極相似背景

Ella大陸巡演驚呼「不知有包餡魚丸」　表情遭酸中邪…完整版還原

人生低潮期被遊戲救贖！玩家苦讀五年成心療師　勵志經歷爆紅

今井達也進傷兵名單爆「翻譯問題」　春訓至今已換3人引關注

6旬婦迷途路旁險象生　外送員助內埔警辨識身分送返家

鄭習會為何搶先川習會？　北京3宣傳主軸：反美、反日、反軍購

首談李貞秀　柯文哲嘆：怎麼現在自己跑去綠媒在亂講話？

台灣本田「進口跑旅SUV」現身準備上市！2.0升油電省油外型又好看

政治熱門新聞

黃國昌快斬李貞秀　綠議員點名背後盤算為了她

李乾龍座車遭裝追蹤器藍營指控賴清德　總統府怒了：應報案嚴查

國民黨議員遭詐騙！信用卡被盜刷3.6萬

李貞秀當名嘴月賺45萬？四叉貓曝真相

國民黨證實了！　鄭麗文拿480萬公帑核銷訪中行

陳時奮：印度通報性侵件數比中國低　輸出1800萬移工在世界各國

尹乃菁嗆賴政府裝追蹤器　律師酸：當年冷水坑夜遊有發現追蹤器嗎？

李乾龍追蹤器風暴！總統府喊快報案　國民黨再嗆聲

嘆李貞秀仍信柯文哲是好人　前幕僚揭往事：別再認為離職跟柯無關

藍營怒控賴清德裝追蹤器！李乾龍急喊沒有　綠：到底要聽誰說的？

新竹關西鎮擬普發3600　2.6萬人受惠

又爆走！　李貞秀節目槓上于北辰

爆柯文哲本週換新電子腳鐐收訊不良　陳佩琪：不知剪掉會跑出什麼

顏慧欣生前疑遭霸凌父表態願協助調查　行政院：已協助聯繫約訪

更多熱門

相關新聞

尹乃菁嗆賴政府裝追蹤器　律師酸：當年冷水坑夜遊有發現追蹤器嗎？

尹乃菁嗆賴政府裝追蹤器　律師酸：當年冷水坑夜遊有發現追蹤器嗎？

國民黨文傳會主委尹乃菁昨指控，賴政府在國民黨副主席李乾龍的座車裝追蹤器。尹更嗆聲追究到底，「賴總統，等你卸任之後，天天到高檢署，法院去報到吧！」但當事人李乾龍被問到追蹤器是民進黨裝的？直呼「沒有沒有沒有！」律師林智群表示，依照她莫須有的邏輯，也可能是習近平或川普幹的啊！尹乃菁這麼會當柯南，當年半夜跟男姓友人前往陽明山冷水坑停車場，車內獨處約65分鐘，在其他車輛靠近時隨即離去，她有發現是誰在她車上安裝追蹤器嗎？

爆柯文哲本週換新電子腳鐐收訊不良　陳佩琪：不知剪掉會跑出什麼

爆柯文哲本週換新電子腳鐐收訊不良　陳佩琪：不知剪掉會跑出什麼

藍營怒控賴清德裝追蹤器！李乾龍急喊沒有　綠：到底要聽誰說的？

藍營怒控賴清德裝追蹤器！李乾龍急喊沒有　綠：到底要聽誰說的？

李乾龍座車遭裝追蹤器藍營指控賴清德　總統府怒了：應報案嚴查

李乾龍座車遭裝追蹤器藍營指控賴清德　總統府怒了：應報案嚴查

總預算有解！朝野協商達2共識　21日付委審查

總預算有解！朝野協商達2共識　21日付委審查

關鍵字：

標籤:鄭麗文賴清德兩黨對話國防特別條例立法院

讀者迴響

熱門新聞

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

升級大雨特報！北北基桃大雷雨猛轟

即／鋒面逼近　3地區雨變天「雷電秀登場」

老公17年「每晚逼1性愛服務」妻拒絕：真的不喜歡

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

日本「前AV女神」降臨中職球場！　絕美仙氣引發暴動

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面